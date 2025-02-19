Япония отказывается от российского СПГ

1:28 Your browser does not support the audio element. Экономика

В январе 2025 года Япония сократила импорт российского сжиженного природного газа (СПГ) на 12,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Министерства финансов Японии.

Фото: photozou.jp by 青空白帆, https://creativecommons.org/licenses/by/2.1/ Танкер с СПГ

Общий товарооборот между двумя странами в январе уменьшился на 8,7% в годовом выражении, составив 92,564 миллиарда иен (около 609 миллионов долларов). При этом экспорт японских товаров в Россию вырос на 7,9%, а импорт из России сократился на 11,7%.

Япония значительно снизила закупки угля из России — на 45,4%, а российскую нефть, за исключением поставок с проекта "Сахалин-2", совсем не закупала.

Поставки легковых автомобилей упали на 18,9% (до 7710 единиц), но экспорт автозапчастей увеличился на 11%, что составило 52% японского экспорта в Россию.

В то же время Япония увеличила импорт рыбы и рыбной продукции из России на 11,8%, овощей — на 232,8%, цветных металлов — на 109,6%.

Уточнения

Сжи́женный приро́дный газ (СПГ или LNG от англ. liquefied natural gas) — природный газ (преимущественно метан, CH 4 ), искусственно сжиженный путём адиабатического совершения работы в турбодетандере, при этом метан охлаждается до -162 °C для удобства хранения или транспортировки.



Япо́ния — островное государство в Восточной Азии. Находится в Тихом океане к востоку от Японского моря, Китая, Северной и Южной Кореи, России.



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