Запасы газа во Франции упали ниже 25%

Согласно данным Gas Infrastructure Europe (GIE), запасы газа в подземных хранилищах Франции, входящей в пятерку стран с самыми большими мощностями хранения в Европе, снизились до 24,87% на 17 февраля. Это примерно 3,2 миллиарда кубометров газа.
Другие страны-лидеры по объему газовых хранилищ также активно расходуют запасы. ПХГ Германии заполнены на 40,65%, Австрии — на 54,27%, Италии — на 55,03%, Нидерландов — на 29,79%.
Среди других стран такие показатели: Словакия — 50,45%, Венгрия — 47,85%, Чехия — 43,71%, Румыния — 35,69%, Болгария — 44,04%, Бельгия — 31,39%, Дания — 36,94%, Латвия — 47,53%, Хорватия — 24,54%.
Лидерами по уровню заполненности газовых хранилищ остаются Португалия (около 100%), Швеция (88,05%), Испания (66,87%) и Польша (55,99%).
Фра́нция (фр. France, МФА: ), официальное название — Францу́зская Респу́блика (фр. République française, МФА: ) — трансконтинентальное государство, включающее основную территорию в Западной Европе и ряд заморских регионов и территорий в разных частях света.
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