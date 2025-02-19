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Эксперт объяснил, как самозанятые могут увеличить свою пенсионную выплату

2:11
Экономика

Самозанятые россияне, которые делают добровольные пенсионные взносы в Социальный фонд России, могут рассчитывать на страховую пенсию от 13,8 тыс. до 48,7 тыс. рублей в месяц.

Российские деньги
Фото: Adobe Stock by Larisa, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Российские деньги

Об этом сообщил доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин в интервью Газете. Ru.

При регулярных отчислениях в течение 35 лет минимальный ежегодный взнос составит 59 241,60 рубля (примерно 4936,80 рубля в месяц), в результате чего самозанятый получит 0,975 пенсионного коэффициента и пенсию в 13 879,37 рубля. Если же человек будет вносить максимальные платежи — 473 932,80 рубля в год (около 39 494,4 рубля в месяц) — это позволит набрать 7,799 пенсионных коэффициентов, и его пенсия составит 48 675,97 рубля. Важно отметить, что пенсионные выплаты будут ежегодно индексироваться, как минимум на уровень инфляции.

Экономист подчеркнул, что самозанятые могут хранить свои пенсионные накопления на специальных счетах, но их долгосрочная доходность предсказать затруднительно. Тем не менее, страховая пенсия выплачивается пожизненно и защищена механизмом ежегодной индексации.

Балынин также сообщил, что оформить участие в добровольной системе страхования можно как лично, посетив отделения Социального фонда, так и онлайн через портал Госуслуг.

Многие россияне используют статус самозанятого как дополнительный источник дохода наряду с основной работой, что также способствует формированию их пенсионных прав и страхового стажа.

Уточнения

Самоза́нятость — трудовая деятельность работника, осуществляющего свою деятельность в сфере оказания услуг (или реализации товаров) физическим лицам или юридическим лицам в установленном законом порядке, которая связана с удовлетворением личностных и общественных потребностей при самостоятельной организации собственного рабочего места и приносящей заработок или трудовой доход (может носить непостоянный характер).
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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