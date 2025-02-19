Голландская E.M.I.S. требует от Украины 400 млн долларов в арбитраже

1:54 Your browser does not support the audio element. Экономика

Компания E. M. I.S. направила запрос на арбитраж с Украиной в Международный центр по урегулированию инвестиционных споров (МЦУИС) 17 февраля.

Фото: flickr.com by howtostartablogonline.net, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Молоток

Нидерландская E. M. I.S. Finance B. V. требует от Украины взыскания 400 миллионов долларов, которые она потеряла в результате национализации Sense Bank.

Фридман, Косогов и Авен инвестировали в Украину через кипрскую ABH Ukraine (ABHU), которая принадлежит Фридману и имела "Альфа-банк Украина" в качестве основного актива. С 2018 по 2020 год E. M. I.S. предоставила ABH Ukraine 10 кредитов на общую сумму 420 миллионов долларов и 50 миллионов евро, выпуская ноты участия в кредите, которые позволяли инвесторам приобретать части ссуд.

После конфискации "Альфа-банка Украина" в 2022 году E. M. I.S. прекратила выполнение своих обязательств. Нидерландская компания требует от Украины погашения задолженности перед ABH Ukraine, утверждая, что дефолт произошел по вине Киева.

Помимо этого, Михаил Фридман стал ответчиком в другом деле, связанном с кипрской ABHU. Украинский бизнесмен Юрий Путько требует от него возврата 11,4 миллиона долларов убытков, понесенных его компаниями от покупки нот в кредите E. M. I.S. Finance B. V.

Фридман и Авен находятся под санкциями Евросоюза и в феврале 2025 года продали свои акции Альфа-банка и "Альфа-Страхования", пытаясь добиться отмены санкций, пишут "Ведомости".

Уточнения

Дефо́лт (англ. default — выполнение обязательств) — невыполнение договора займа, то есть неоплата своевременно процентов или основного долга по долговым обязательствам или по условиям договора о выпуске облигационного займа.





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