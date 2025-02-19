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Крабы, поступающие из России, становятся хитом в китайских супермаркетах

1:48
Экономика

В 2024 году Китай импортировал из России живых, свежих и замороженных крабов на сумму 1,14 миллиарда долларов, что на 16,7% больше по сравнению с 2023 годом.

краб вареный
Фото: Freepik by Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
краб вареный

Увеличение интереса китайских потребителей к камчатским крабам связано с постоянным улучшением трансграничной логистики и эффективностью перевозок, что сделало их более доступными в повседневной жизни.

По данным Шанхайской таможни, через КПП портовых зон Шанхая в 2024 году было ввезено 14 партий живых камчатских крабов общим весом 863,42 тонны. Российские королевские крабы стали популярными в супермаркетах таких городов, как Пекин, Шанхай и Ханчжоу, а также в онлайн-магазинах.

Президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников Герман Зверев, отметил, что российские краболовы активно развивают рынок свежих крабов в Китае, включая создание стандартов потребления и налаживание контактов с ресторанным бизнесом.

В целом, по данным "Агроэкспорта", Китай в 2024 году импортировал из России ракообразных на 1,3 миллиарда долларов, что на 7% больше, чем в 2023 году, что является историческим максимумом. Россия находится на втором месте среди основных экспортеров ракообразных в Китай, уступая только Эквадору.

Потенциал поставок российских крабов на зарубежные рынки, преимущественно в азиатские страны, к 2030 году оценивается до 2,3 миллиарда долларов, пишет "Интерфакс".

Уточнения

Кра́бы или короткохво́стые ра́ки (лат. Brachyura), — инфраотряд десятиногих ракообразных, обитающих в солёной и пресной воде.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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