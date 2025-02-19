ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть вложил в успешный проект на Каспии более 45 млрд рублей

1:28 Your browser does not support the audio element. Экономика

ООО "ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть", дочерняя структура "ЛУКОЙЛа" в Астрахани, завершила реализацию инвестпроекта по разработке месторождения им. Корчагина в северной части Каспийского моря.

Фото: commons.wikimedia.org by Alexey Komarov, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Каспийское море

Объем инвестиций в обустройство второй очереди проекта за пять лет превысил 45 млрд рублей, что на 12,5% больше запланированного. Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин сообщил, что в региональный бюджет было внесено 37,5 млрд рублей налогов.

Проекту был присвоен статус "особо важного", и все обязательства перед регионом были выполнены вовремя. Месторождение им. Корчагина, открытое в 2000 году, стало первым, запущенным "ЛУКОЙЛом" на Каспии, а добыча на нем началась в 2010 году. Нефть поступает по подводному трубопроводу на морской перегрузочный комплекс с плавучим нефтехранилищем.

"ЛУКОЙЛ" открыл 10 месторождений на Каспии с суммарными запасами углеводородов в 7 млрд баррелей. Компания ведет добычу на нескольких месторождениях, а общий объем производства превышает 7 млн тонн нефти и более 6 млрд кубометров газа. Ожидается, что месторождение им. Кувыкина с запасами будет запущено в 2029 году, передает "Интерфакс — Россия".

Уточнения

Каспи́йское мо́ре (Ка́спий, от лат. Caspium mare или др.-греч. Κασπία θάλασσα, Kaspía thálassa) — крупнейший на Земле замкнутый водоём, который может классифицироваться как самое большое бессточное озеро либо как море — из-за своих размеров, происхождения, глубины, солёности, а также из-за того, что его ложе образовано земной корой океанического типа.





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