Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Содержать змею дома проще, чем кажется! Но есть нюансы
Три влажные салфетки и никакой шерсти: гениальный лайфхак для вашей стирки
Ешьте раньше, худейте быстрее: как время ужина влияет на вес
Как превратить домашний суп в кулинарный шедевр: советы опытных шеф-поваров
Ускорьте рост ваших растений с помощью простого средства
Запах этого сыра творит чудеса — даже соседка, которая вечно на диете, попросил кусочек
Плакаты, которые заставляли верить: как в СССР рисовали автомобили мечты, которых никто не видел
Горнолыжные курорты Кавказа замерли в снегу – что делать туристам?
Эти процедуры могут нанести вред вашей коже: пять косметических услуг, от которых лучше отказаться

ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть вложил в успешный проект на Каспии более 45 млрд рублей

1:28
Экономика

ООО "ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть", дочерняя структура "ЛУКОЙЛа" в Астрахани, завершила реализацию инвестпроекта по разработке месторождения им. Корчагина в северной части Каспийского моря.

Каспийское море
Фото: commons.wikimedia.org by Alexey Komarov, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Каспийское море

Объем инвестиций в обустройство второй очереди проекта за пять лет превысил 45 млрд рублей, что на 12,5% больше запланированного. Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин сообщил, что в региональный бюджет было внесено 37,5 млрд рублей налогов.

Проекту был присвоен статус "особо важного", и все обязательства перед регионом были выполнены вовремя. Месторождение им. Корчагина, открытое в 2000 году, стало первым, запущенным "ЛУКОЙЛом" на Каспии, а добыча на нем началась в 2010 году. Нефть поступает по подводному трубопроводу на морской перегрузочный комплекс с плавучим нефтехранилищем.

"ЛУКОЙЛ" открыл 10 месторождений на Каспии с суммарными запасами углеводородов в 7 млрд баррелей. Компания ведет добычу на нескольких месторождениях, а общий объем производства превышает 7 млн тонн нефти и более 6 млрд кубометров газа. Ожидается, что месторождение им. Кувыкина с запасами будет запущено в 2029 году, передает "Интерфакс — Россия".

Уточнения

Каспи́йское мо́ре (Ка́спий, от лат. Caspium mare или др.-греч. Κασπία θάλασσα, Kaspía thálassa) — крупнейший на Земле замкнутый водоём, который может классифицироваться как самое большое бессточное озеро либо как море — из-за своих размеров, происхождения, глубины, солёности, а также из-за того, что его ложе образовано земной корой океанического типа.
 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Крупнейший завод Эстонии остановился после выхода из энергосистемы БРЭЛЛ
Экономика и бизнес
Крупнейший завод Эстонии остановился после выхода из энергосистемы БРЭЛЛ Аудио 
Что-то огромное скрывается под Тихим океаном — возможно, остатки исчезнувшего мира
Наука и техника
Что-то огромное скрывается под Тихим океаном — возможно, остатки исчезнувшего мира Аудио 
Простая привычка, из-за которой водители привлекают лишнее внимание ГАИ
Авто
Простая привычка, из-за которой водители привлекают лишнее внимание ГАИ Аудио 
Популярное
Простая привычка, из-за которой водители привлекают лишнее внимание ГАИ

Некоторые водители сами выходят из машины при остановке ГАИ. Почему инспекторы настороженно относятся к этому, и стоит ли вам делать так же?

Простая привычка, из-за которой водители привлекают лишнее внимание ГАИ
Вкусный и полезный чай, который поможет уснуть за 5 минут
Вкусный и полезный чай, который поможет уснуть за 5 минут
Что-то огромное скрывается под Тихим океаном — возможно, остатки исчезнувшего мира
Я продал свой дизельный авто из-за частых поломок, а потом узнал, как легко было их избежать
ГАЗ-21 Волга. Почему Юрий Деточкин угонял легендарную королеву автомобилей СССР Дмитрий Плотников Мексика пошла на необдуманный шаг, пригласив в гости американские зелёные береты Любовь Степушова
Весной яблоня просыпается голодной: чем её накормить, чтобы не сбросила плоды
Светлана Бондарчук показала, как отметила день рождения
Начал использовать эти советы при проращивании семян — урожаю завидуют соседи
Начал использовать эти советы при проращивании семян — урожаю завидуют соседи
Последние материалы
Три влажные салфетки и никакой шерсти: гениальный лайфхак для вашей стирки
ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть вложил в успешный проект на Каспии более 45 млрд рублей
Ешьте раньше, худейте быстрее: как время ужина влияет на вес
Как превратить домашний суп в кулинарный шедевр: советы опытных шеф-поваров
Ускорьте рост ваших растений с помощью простого средства
Запах этого сыра творит чудеса — даже соседка, которая вечно на диете, попросил кусочек
Плакаты, которые заставляли верить: как в СССР рисовали автомобили мечты, которых никто не видел
Горнолыжные курорты Кавказа замерли в снегу – что делать туристам?
Эти процедуры могут нанести вред вашей коже: пять косметических услуг, от которых лучше отказаться
Психолог на примере Лепса и Логинова оценила отношения с большой разницей в возрасте
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.