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Скорее в магазин! Какие товары подешевеют благодаря укреплению рубля?

Экономика

После того, как российская валюта окрепла, должны подешеветь импортные товара, а также зарубежные туры. На что цена на самом деле упадает, расскажем ниже.

Веер из долларов в руке
Фото: commons.wikimedia.org by Milad Mosapoor, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Веер из долларов в руке

"Укрепление рубля может дать эффект при сохранении сильной позиции отечественной валюты в течение месяца и более — в этом случае могут скорректироваться цены на технику и электронику, импортные продовольственные товары", — цитирует KP. RU председателя президиума АКОРТ Игоря Караваева.

Что подешевеет раньше всего?

Цена быстрее снизится на скоропортящиеся товары, импортные фрукты и овощи. В сегменте бытовой техники и электроники актуальные новинки будут закупать по текущему курсу.

Уточнения

До́ллар Соединённых Штатов Америки (англ. United States dollar) — денежная единица США, одна из основных резервных валют мира. 1 доллар = 100 центов.

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Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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