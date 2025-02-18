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Золотой резерв: Россия и Китай вовремя провели финансовый манёвр

Экономика

Россия и Китай провели стратегически важную финансовую операцию, что, по мнению западного аналитика Дэна Амосса, оказалось очень своевременно.

Груда золотых слитков
Фото: pixabay by Стивбидмид, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Груда золотых слитков

Он отметил, что американский доллар долгое время был главной мировой валютой, но теперь он заметно ослаб по отношению к золоту, о чем многие забывают. С 2015 года его стоимость снизилась на 62% относительно золота. В периоды снижения доверия к бумажным валютам золото становится основным финансовым активом, и Россия с Китаем первыми начали активно накапливать золотые запасы.

Аналитик подчеркнул, что золото имеет ряд преимуществ по сравнению с бумажными валютами: оно не зависит от политических решений и не подвергается контрагентским рискам, что делает его надежным активом в условиях экономической нестабильности. В то время как Россия и Китай конвертируют доллары в золото, США игнорируют этот ресурс, а значительная часть золотых резервов Запада перемещается на Восток.

Страны БРИКС исследуют альтернативные механизмы международных расчетов, включая золотые системы, тогда как США продолжают придерживаться традиционной финансовой политики, полагаясь на доллар. Сменилось отношение России, Китая и других стран БРИКС к американской валюте — растет недоверие. Амосс прогнозирует, что эти процессы могут привести к финансовому кризису, в результате которого США придется пересмотреть свои экономические стратегии, возможно, вернувшись к золотому стандарту. Решение России и Китая о переводе активов в золото выглядит дальновидным в этом контексте, пишет АБН24 со ссылкой на The Daily Reckoning.

Уточнения

Валю́та (от итал. valuta) — экономический термин, используемый для описания денежной, валютной или финансовой системы и, в зависимости от контекста.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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