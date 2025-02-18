Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Контрольных работ станет меньше: эти нововведения ждут школьников в 2025 году
Природный убийца инфекций: куркума спасает от смертельных бактерий
Пирожки как из детства! Секрет мягкого теста на молоке
Эндокринолог оценила супер средство для похудения от Елены Малышевой
Макияж, который сделает вас моложе на несколько лет: советы специально для зрелой кожи
Двое футболистов из одного клуба тайно умерли во сне: в чём причина страшной трагедии?
Трейнспоттинг набирает популярность — когда в кадр попадают поезда
Как вырастить любисток: советы для вашего сада и цветочного горшка
Первый случай самоосознания у рыб: они используют отражение для принятия решения

Этот способ ведения бизнеса набирает популярность — путешествуйте по миру и не платите за жильё

1:15
Экономика

В мире набирают популярность сервисы, предлагающие услуги по обмену домами или квартирами среди путешественников.

Ключи от дома
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Ключи от дома

Обмен происходит между участниками платформ без денежной транзакции, по типу "Обмениваем ночи, а не доллары". Туристы платят компании по обмену жилья за услугу и покрывают расходы на уборку, сообщает CNN.

Как отзываются участники, это значительно дешевле, чем краткосрочная аренда, позволяет путешествовать без значительных финансовых затрат и способствует более осознанному туризму.

"Обмен домами дает нам возможность путешествовать чаще, — отмечает Лорен Шоу из Нью-Йорка. — Важно относиться к предоставленному пространству так, как вы хотели бы, чтобы относились к вашему собственному".

Один из самых популярных русскоязычных порталов для обмена домами — это Obmendomami. На международной арене самым известным сайтом в этой категории считается HomeExchange.

Тем временем в Барселоне (Испания) намечен полный запрет краткосрочной аренды к 2028 году в ответ на уличные протесты против избытка туристов и драконовских цен на аренду квартир в городах.

 

Уточнения

Аре́нда (лат. arrendare — отдавать внаём) — форма имущественного договора, при которой собственность передаётся во временное владение и пользование (или только во временное пользование) арендатору за арендную плату другому собственнику.
 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Иностранные компании начинают массово возвращаться в Россию
Экономика и бизнес
Иностранные компании начинают массово возвращаться в Россию Аудио 
Этот секрет знали ещё наши бабушки: рассада будет мощной, а урожай — рекордным
Садоводство, цветоводство
Этот секрет знали ещё наши бабушки: рассада будет мощной, а урожай — рекордным Аудио 
Радиаторы уходят в прошлое: эти устройства придут на смену классическому отоплению
Недвижимость
Радиаторы уходят в прошлое: эти устройства придут на смену классическому отоплению Аудио 
Популярное
Радиаторы уходят в прошлое: эти устройства придут на смену классическому отоплению

Основной претендент на замену — тепловые насосы. Эта инновационная система работает по принципу холодильника, только наоборот: она нагревает ваш дом, используя тепло из окружающей среды.

Радиаторы уходят в прошлое: эти устройства придут на смену классическому отоплению
Простая привычка, из-за которой водители привлекают лишнее внимание ГАИ
Простая привычка, из-за которой водители привлекают лишнее внимание ГАИ
Огромные двухметровые змеи стали захватывать жилые дома
Как приготовить брежневские котлеты: возвращение забытого рецепта
ГАЗ-21 Волга. Почему легендарную королеву автомобилей СССР угонял Юрий Деточкин Дмитрий Плотников Мексика пошла на необдуманный шаг, пригласив в гости американские зелёные береты Любовь Степушова
Красная икра дешевеет: во сколько раз упала цена?
Вкусный и полезный чай, который поможет уснуть за 5 минут
Не выбрасывайте пластиковые бутылки: благодаря им вы можете заработать
Не выбрасывайте пластиковые бутылки: благодаря им вы можете заработать
Последние материалы
Контрольных работ станет меньше: эти нововведения ждут школьников в 2025 году
Природный убийца инфекций: куркума спасает от смертельных бактерий
Пирожки как из детства! Секрет мягкого теста на молоке
Эндокринолог оценила супер средство для похудения от Елены Малышевой
Макияж, который сделает вас моложе на несколько лет: советы специально для зрелой кожи
Двое футболистов из одного клуба тайно умерли во сне: в чём причина страшной трагедии?
Этот способ ведения бизнеса набирает популярность — путешествуйте по миру и не платите за жильё
Трейнспоттинг набирает популярность — когда в кадр попадают поезда
Как вырастить любисток: советы для вашего сада и цветочного горшка
Первый случай самоосознания у рыб: они используют отражение для принятия решения
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.