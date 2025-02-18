Этот способ ведения бизнеса набирает популярность — путешествуйте по миру и не платите за жильё

1:15 Your browser does not support the audio element. Экономика

В мире набирают популярность сервисы, предлагающие услуги по обмену домами или квартирами среди путешественников.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Ключи от дома

Обмен происходит между участниками платформ без денежной транзакции, по типу "Обмениваем ночи, а не доллары". Туристы платят компании по обмену жилья за услугу и покрывают расходы на уборку, сообщает CNN.

Как отзываются участники, это значительно дешевле, чем краткосрочная аренда, позволяет путешествовать без значительных финансовых затрат и способствует более осознанному туризму.

"Обмен домами дает нам возможность путешествовать чаще, — отмечает Лорен Шоу из Нью-Йорка. — Важно относиться к предоставленному пространству так, как вы хотели бы, чтобы относились к вашему собственному".

Один из самых популярных русскоязычных порталов для обмена домами — это Obmendomami. На международной арене самым известным сайтом в этой категории считается HomeExchange.

Тем временем в Барселоне (Испания) намечен полный запрет краткосрочной аренды к 2028 году в ответ на уличные протесты против избытка туристов и драконовских цен на аренду квартир в городах.

Уточнения

Аре́нда (лат. arrendare — отдавать внаём) — форма имущественного договора, при которой собственность передаётся во временное владение и пользование (или только во временное пользование) арендатору за арендную плату другому собственнику.





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