Этот способ ведения бизнеса набирает популярность — путешествуйте по миру и не платите за жильё

В мире набирают популярность сервисы, предлагающие услуги по обмену домами или квартирами среди путешественников.
Обмен происходит между участниками платформ без денежной транзакции, по типу "Обмениваем ночи, а не доллары". Туристы платят компании по обмену жилья за услугу и покрывают расходы на уборку, сообщает CNN.
Как отзываются участники, это значительно дешевле, чем краткосрочная аренда, позволяет путешествовать без значительных финансовых затрат и способствует более осознанному туризму.
"Обмен домами дает нам возможность путешествовать чаще, — отмечает Лорен Шоу из Нью-Йорка. — Важно относиться к предоставленному пространству так, как вы хотели бы, чтобы относились к вашему собственному".
Один из самых популярных русскоязычных порталов для обмена домами — это Obmendomami. На международной арене самым известным сайтом в этой категории считается HomeExchange.
Тем временем в Барселоне (Испания) намечен полный запрет краткосрочной аренды к 2028 году в ответ на уличные протесты против избытка туристов и драконовских цен на аренду квартир в городах.
Аре́нда (лат. arrendare — отдавать внаём) — форма имущественного договора, при которой собственность передаётся во временное владение и пользование (или только во временное пользование) арендатору за арендную плату другому собственнику.
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Основной претендент на замену — тепловые насосы. Эта инновационная система работает по принципу холодильника, только наоборот: она нагревает ваш дом, используя тепло из окружающей среды.