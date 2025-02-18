Не в ту дверь: почему Coca-Cola потеряла свои позиции в России

Генеральный директор АО МПБК "Очаково" Юрий Антонов заявил, что компания Coca-Cola "вышла не в ту дверь", когда покидала российский рынок.
И теперь потребители в РФ, по его мнению, не примут ее обратно. Он подчеркнул, что за несколько лет бренд CoolCola смог завоевать доверие покупателей и не зависит от слухов, продолжая расширять ассортимент и развивать свои марки, информирует сайт aif.ru.
Антонов отметил, что крупные компании, такие как Coca-Cola, сделали ошибку, покинув рынок, и теперь, скорее всего, уже не смогут вернуться. Ранее сообщалось, что производитель Coca-Cola, который ушел из России в 2022 году, рассматривает возможность возвращения и ведет внутренние обсуждения по своему присутствию на отечественном рынке, включая взаимодействие с местными конкурентами и борьбу с параллельным импортом.
Ры́нок — совокупность процессов и процедур, обеспечивающих обмен отдельными товарами и услугами между покупателями (потребителями) и продавцами (поставщиками).
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