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Не в ту дверь: почему Coca-Cola потеряла свои позиции в России

1:00
Экономика

Генеральный директор АО МПБК "Очаково" Юрий Антонов заявил, что компания Coca-Cola "вышла не в ту дверь", когда покидала российский рынок.

Кола
Фото: commons.wikimedia.org by Santeri Viinamäki, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Кола

И теперь потребители в РФ, по его мнению, не примут ее обратно. Он подчеркнул, что за несколько лет бренд CoolCola смог завоевать доверие покупателей и не зависит от слухов, продолжая расширять ассортимент и развивать свои марки, информирует сайт aif.ru.

Антонов отметил, что крупные компании, такие как Coca-Cola, сделали ошибку, покинув рынок, и теперь, скорее всего, уже не смогут вернуться. Ранее сообщалось, что производитель Coca-Cola, который ушел из России в 2022 году, рассматривает возможность возвращения и ведет внутренние обсуждения по своему присутствию на отечественном рынке, включая взаимодействие с местными конкурентами и борьбу с параллельным импортом.

Уточнения

Ры́нок — совокупность процессов и процедур, обеспечивающих обмен отдельными товарами и услугами между покупателями (потребителями) и продавцами (поставщиками).
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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