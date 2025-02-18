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Почему Украина выбрала газовую генерацию вместо аренды судов-электростанций из Турции

1:35
Экономика

Украина вложила миллионы долларов в инфраструктуру для подключения турецких судов-электростанций к энергосистеме Одессы, но затем отказалась от этой сделки, сообщает EADaily.

Плавучая электростанция
Фото: karpowership is licensed under Free More info
Плавучая электростанция

Властями было озвучено, что причиной стали слишком высокая цена аренды и жесткие требования владельца. Украинские журналисты высказывают подозрения насчет возможной коррупции.

Сделка между Украиной и турецкой компанией Karpowership по аренде судов-электростанций с мощностью 230 МВт для Одессы не удалась. Как сообщает украинский Forbes, проект предлагал новый для страны способ генерации электроэнергии с использованием судов, предоставленных турецкой компанией.

По информации главы "Укрэнерго" Алексея Брехта, суда должны были начать выработку электроэнергии для Одесской области с 1 декабря. Ранее правительство Украины упростило использование таких судов с газопоршневыми силовыми установками, а национальный регулятор упростил требования к их подключению.

Однако теперь правительство решило использовать созданную инфраструктуру для распределенной газовой генерации. В ходе анализа выяснили, что стоимость строительства 1 МВт газовой генерации в Европе составляет около 450 тысяч евро, что более чем вдвое дешевле годовой аренды турецких судов-электростанций.

В итоге Украина уже потратила примерно 300 миллионов гривен ($7 миллионов) на подготовку инфраструктуры для этих судов-электростанций.

Уточнения

Аре́нда (лат. arrendare — отдавать внаём) — форма имущественного договора, при которой собственность передаётся во временное владение и пользование (или только во временное пользование) арендатору за арендную плату другому собственнику.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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