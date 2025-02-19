В Госдуме предложили создавать НКО для племенного животноводства

1:10 Your browser does not support the audio element. Экономика

В России могут появиться саморегулируемые организации (СРО) в области племенного животноводства. Соответствующий законопроект внесен в Госдуму 18 февраля, сообщает "Парламентская газета".

Фото: Openverse by mindfrieze, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Корова на пастбище

Какие задачи будут у новых организаций?

Согласно документу, такие НКО объединят племенные хозяйства по видам деятельности. Они будут следить за соблюдением стандартов, контролировать исполнение законодательства и участвовать в формировании научно-технической политики отрасли.

Какие функции получат СРО?

Саморегулируемые организации смогут вести учет племенных хозяйств, определять перспективные виды животных для разведения, а также выдавать заключения о соответствии продукции стандартам.

Как это повлияет на племенное животноводство?

Создание таких структур позволит хозяйствам совместно разрабатывать стратегии развития пород, ориентироваться на экспортные потребности и повышать уровень племенной работы. Если законопроект примут, новые нормы вступят в силу с 1 марта 2026 года.

Уточнения

Животново́дство - отрасль сельского хозяйства, занимающаяся разведением сельскохозяйственных животных для производства животноводческих продуктов. Научной основой животноводства является зоотехния.



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