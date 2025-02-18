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Транспортная система: бюджетные дотации уменьшаются, расходы увеличиваются

2:08
Экономика

Доходы общественного транспорта Перми составили 5,470 миллиарда рублей, что на 308 миллионов рублей больше, чем в 2023 году.

автобус
Фото: sollers is licensed under Free More info
автобус

Расходы отрасли также увеличились на 266 миллионов рублей, достигнув 6,966 миллиарда рублей. В результате убытки для городского бюджета от транспортной отрасли превысили 1,5 миллиарда рублей, передает properm.ru.

Рост доходов позволил сократить бюджетную дотацию на 68 миллионов рублей. Увеличение расходов связано с ростом цен на топливо и комплектующие, а также с запуском новых маршрутов — №31, №79 и продлением маршрута №35. В настоящее время около 80% финансирования транспортной отрасли обеспечивается за счёт билетных доходов, а примерно 20% дотируется из бюджета.

Пассажиропоток в прошлом году увеличился на 7 миллионов человек, составляя 240,8 миллиона пассажиров, а средняя стоимость поездки для жителей составила 27,7 рублей. Это произошло благодаря увеличению числа пользователей льготных и гражданских проездных, которые теперь составляют 40,2%.

Снижение количества транзакций наличными отмечается с 10% до 3%. В 2024 году продолжится развитие системы оплаты проезда, включая снижение стоимости проездных для учеников 5-11 классов и внедрение оплаты через Bluetooth.

На этот год запланировано внедрение возможности оплаты проезда через Систему Быстрого Платежа (СБП) без необходимости пополнения транспортной карты, а также система мониторинга валидаторов для повышения надежности их работы. В новых автобусах уже увеличено количество валидаторов в салонах с 4 до 6.

Уточнения

Дота́ция (от лат. dotatio — дар, пожертвование): денежные средства, выделяемые из государственного и местных бюджетов для оказания финансовой поддержки убыточным предприятиям, у которых денежная выручка от продажи производимого продукта меньше издержек на производство и продажу данного продукта, нижестоящим бюджетам для покрытия разрыва между их доходами и расходами.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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