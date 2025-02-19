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Запрет на авиаперевозку икры продлят и расширят — Чукотка и Хабаровский край включены в список

1:15
Экономика

Госдума приняла в первом чтении законопроект о продлении ограничений на авиаперевозку икры, сообщает "Парламентская газета". Эксперимент, который действует на территории Камчатского края, могут продлить до 1 августа 2027 года. Также к нему могут присоединиться Чукотка и Хабаровский край.

Красная икра
Фото: commons.wikimedia.org by TypeZero, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Красная икра

Зачем вводят ограничения?

Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая напомнила, что в 2021 году президент России Владимир Путин поручил усилить меры по защите лососевых ресурсов и борьбе с браконьерством. Запрет на перевозку более 10 кг икры одним пассажиром в непромышленном производстве уже позволил сократить объем нелегального товара, перевозимого авиасообщением, в три раза.

Какие регионы попадут под ограничения?

Продлить эксперимент предложили, чтобы усилить контроль над перевозкой икры и предотвратить незаконный вылов. Теперь к программе могут присоединиться Чукотка и Хабаровский край, что расширит зону действия новых правил.

Если законопроект будет одобрен, запрет продлится еще три года, а борьба с нелегальной торговлей икрой выйдет на новый уровень.

Уточнения

Кра́сная икра́ - икра лососёвых видов рыб, таких как тихоокеанские лососи (горбуша, кета, нерка, кижуч), атлантический лосось (сёмга), форель и её различные формы (палья и проч.), кумжа (в том числе каспийский лосось), таймень, и других. Красная икра — ценный пищевой продукт с высокими вкусовыми качествами. Имеет относительно высокую стоимость, поэтому относится к деликатесам.

 

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Автор Мария Гайдарова
Мария Гайдарова — корреспондент новостной службы Правда.Ру
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