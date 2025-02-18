Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Соседи не поверят своим глазам: эти 5 сортов роз превратят вашу перголу в сказку
Готовлю пасту болоньезе всего за 35 минут — и гости не верят, что так быстро
Инспектор ГИБДД просит ваш телефон? Лучше дайте ему почитать эти законы
Хирурги были в шоке: девочка от скуки проглотила 46 магнитных шариков
Неожиданная польза: зачем класть лавровый лист в стиральную машину
Секреты идеального глинтвейна: как сделать его божественным
Курильщики могут выдохнуть: обычное лекарство оказалось их спасением
На пенсии в раю: американская пара приехала в Албанию и осталась тут жить
Будьте в центре внимания с юбкой А-силуэта: тренд 2025 года, который подойдёт каждой

Больше зерна и масла — российский экспорт в страны Персидского залива вырос на 10%

1:12
Экономика

Глава Минсельхоза Оксана Лут открыла российскую экспозицию на международной выставке продуктов питания Gulfood 2025 в Дубае. Об этом сообщает Telegram-канал Правительства РФ.

Элеватор для хранения зерна
Фото: commons.wikimedia.org by Maxdrobot, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Элеватор для хранения зерна

В этом году в мероприятии участвуют 115 отечественных компаний, представляющих зерновую, масложировую, мясную и молочную продукцию.

Продовольственное сотрудничество с Ближним Востоком

Страны Персидского залива остаются одними из ключевых партнеров России в торговле продовольствием. Оксана Лут подчеркнула, что в текущих экономических условиях Россия готова укреплять сотрудничество и увеличивать вклад в продовольственную безопасность региона.

Переговоры с Саудовской Аравией

На полях выставки прошла встреча министра с главой государственной организации по продовольственной безопасности Саудовской Аравии Ахмадом бен Абдулазиз Аль-Фаресом. Обсуждалось развитие совместных проектов и расширение торговых отношений.

Россия продолжает укреплять позиции на мировом продовольственном рынке, наращивая экспорт в ключевые зарубежные регионы.

Уточнения

Арабские государства Персидского залива - группа государств, расположенных на берегах Персидского залива в регионе Ближнего Востока. В эту группу входят шесть стран: Бахрейн, Кувейт, Оман, Катар, Саудовская Аравия и Объединённые Арабские Эмираты (ОАЭ). Эти страны также известны как страны Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ), созданного в 1981 году.
 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Мария Гайдарова
Мария Гайдарова — корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Инвест-банкир Коган рассказал, куда могло исчезнуть американское золото из Банка Англии
Банки
Инвест-банкир Коган рассказал, куда могло исчезнуть американское золото из Банка Англии Аудио 
В Великобритании в жилых домах стали массово селиться двухметровые змеи
Общество
В Великобритании в жилых домах стали массово селиться двухметровые змеи Аудио 
Популярное
Простая привычка, из-за которой водители привлекают лишнее внимание ГАИ

Некоторые водители сами выходят из машины при остановке ГАИ. Почему инспекторы настороженно относятся к этому, и стоит ли вам делать так же?

Простая привычка, из-за которой водители привлекают лишнее внимание ГАИ
Вкусный и полезный чай, который поможет уснуть за 5 минут
Вкусный и полезный чай, который поможет уснуть за 5 минут
Что-то огромное скрывается под Тихим океаном — возможно, остатки исчезнувшего мира
Я продал свой дизельный авто из-за частых поломок, а потом узнал, как легко было их избежать
ГАЗ-21 Волга. Почему Юрий Деточкин угонял легендарную королеву автомобилей СССР Дмитрий Плотников Мексика пошла на необдуманный шаг, пригласив в гости американские зелёные береты Любовь Степушова
Весной яблоня просыпается голодной: чем её накормить, чтобы не сбросила плоды
Светлана Бондарчук показала, как отметила день рождения
Начал использовать эти советы при проращивании семян — урожаю завидуют соседи
Начал использовать эти советы при проращивании семян — урожаю завидуют соседи
Последние материалы
Готовлю пасту болоньезе всего за 35 минут — и гости не верят, что так быстро
Названы три пути закупки Индией российских Су-57
Инспектор ГИБДД просит ваш телефон? Лучше дайте ему почитать эти законы
Хирурги были в шоке: девочка от скуки проглотила 46 магнитных шариков
Неожиданная польза: зачем класть лавровый лист в стиральную машину
Секреты идеального глинтвейна: как сделать его божественным
Курильщики могут выдохнуть: обычное лекарство оказалось их спасением
На пенсии в раю: американская пара приехала в Албанию и осталась тут жить
Будьте в центре внимания с юбкой А-силуэта: тренд 2025 года, который подойдёт каждой
Ричард Гир попрощался с Голливудом и переселился в Испанию
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.