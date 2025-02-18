Больше зерна и масла — российский экспорт в страны Персидского залива вырос на 10%

1:12 Your browser does not support the audio element. Экономика

Глава Минсельхоза Оксана Лут открыла российскую экспозицию на международной выставке продуктов питания Gulfood 2025 в Дубае. Об этом сообщает Telegram-канал Правительства РФ.

Фото: commons.wikimedia.org by Maxdrobot, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Элеватор для хранения зерна

В этом году в мероприятии участвуют 115 отечественных компаний, представляющих зерновую, масложировую, мясную и молочную продукцию.

Продовольственное сотрудничество с Ближним Востоком

Страны Персидского залива остаются одними из ключевых партнеров России в торговле продовольствием. Оксана Лут подчеркнула, что в текущих экономических условиях Россия готова укреплять сотрудничество и увеличивать вклад в продовольственную безопасность региона.

Переговоры с Саудовской Аравией

На полях выставки прошла встреча министра с главой государственной организации по продовольственной безопасности Саудовской Аравии Ахмадом бен Абдулазиз Аль-Фаресом. Обсуждалось развитие совместных проектов и расширение торговых отношений.

Россия продолжает укреплять позиции на мировом продовольственном рынке, наращивая экспорт в ключевые зарубежные регионы.

Уточнения

Арабские государства Персидского залива - группа государств, расположенных на берегах Персидского залива в регионе Ближнего Востока. В эту группу входят шесть стран: Бахрейн, Кувейт, Оман, Катар, Саудовская Аравия и Объединённые Арабские Эмираты (ОАЭ). Эти страны также известны как страны Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ), созданного в 1981 году.





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