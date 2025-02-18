Какие пельмени лучше не покупать — объясняет Роскачество

1:59 Your browser does not support the audio element. Экономика

Роскачество провело исследование и дало рекомендации по выбору пельменей. Оказалось, что не вся продукция соответствует высоким стандартам, поэтому важно проверять состав, пишет ТАСС.

Фото: flickr.com by Eugene Kim, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Пельмени

В настоящих пельменях должны присутствовать мясо, лук, специи и мука. Если в составе указаны соя, крахмал или растительные белки, это признак удешевления рецептуры.

Какое должно быть соотношение мяса и теста?

Оптимальное содержание мяса в пельменях — не менее 50%. В премиальных продуктах этот показатель достигает 80-85%, а в бюджетных вариантах он может быть ниже нормы. ГОСТ также регламентирует толщину теста — она не должна превышать 2 мм.

Какие внешние признаки говорят о качестве?

Качественные пельмени имеют ровную, плотную лепку, без трещин и лишней муки. В упаковке не должно быть снежной пыли и слипшихся изделий — это говорит о нарушении условий хранения. Эксперты советуют выбирать продукцию, изготовленную по ГОСТу, а не по техническим условиям (ТУ).

Что означают категории Б и В?

По ГОСТу на упаковке может быть указана буква "Б" или "В".

Категория Б — мясная составляющая от 60 до 80%. Сюда относятся "Элитные", "Говяжьи", "Телячьи" и "Восточные" пельмени.

Категория В — содержание мяса от 40 до 60%. Это "Русские", "Сибирские", "Столовые", "Традиционные" и другие виды.

Категории А в ГОСТе нет, так как 100% мясные пельмени будут слишком сухими. Чтобы улучшить вкус, требуется определенное количество жиров и специй.

Выбирая пельмени, важно обращать внимание не только на состав, но и на качество теста, условия хранения и дату производства.

Уточнения

Автоно́мная некомме́рческая организа́ция "Росси́йская систе́ма ка́чества" (Роска́чество) — национальная система мониторинга качества, осуществляющая независимые исследования качества товаров, представленных на полках российских магазинов, и присваивающая лучшей российской продукции "Знак качества".





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