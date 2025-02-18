Роскачество провело исследование и дало рекомендации по выбору пельменей. Оказалось, что не вся продукция соответствует высоким стандартам, поэтому важно проверять состав, пишет ТАСС.
В настоящих пельменях должны присутствовать мясо, лук, специи и мука. Если в составе указаны соя, крахмал или растительные белки, это признак удешевления рецептуры.
Оптимальное содержание мяса в пельменях — не менее 50%. В премиальных продуктах этот показатель достигает 80-85%, а в бюджетных вариантах он может быть ниже нормы. ГОСТ также регламентирует толщину теста — она не должна превышать 2 мм.
Качественные пельмени имеют ровную, плотную лепку, без трещин и лишней муки. В упаковке не должно быть снежной пыли и слипшихся изделий — это говорит о нарушении условий хранения. Эксперты советуют выбирать продукцию, изготовленную по ГОСТу, а не по техническим условиям (ТУ).
По ГОСТу на упаковке может быть указана буква "Б" или "В".
Категории А в ГОСТе нет, так как 100% мясные пельмени будут слишком сухими. Чтобы улучшить вкус, требуется определенное количество жиров и специй.
Выбирая пельмени, важно обращать внимание не только на состав, но и на качество теста, условия хранения и дату производства.
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