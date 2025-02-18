Низкий уровень безработицы: какие преимущества у работников и как это влияет на бизнес

1:26 Your browser does not support the audio element. Экономика

В 2024 году Ставропольский край отметил рекордно низкий уровень безработицы — всего 0,3%, что фактически приводит к дефициту кадров в регионе.

Фото: commons.wikimedia.org by HSGTalents, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Собеседование

По данным Министерства труда, в крае зарегистрировано около 25 тысяч безработных, при этом для них подготовлено более 150 тысяч вакансий, что составляет до 14 предложений на одного соискателя, передает newstracker.ru.

С одной стороны, низкий уровень безработицы — позитивный момент, однако эксперты предупреждают о потенциальных негативных последствиях.

Низкий уровень безработицы может дать работникам больше шансов на повышение зарплаты, а для работодателей это создает только проблемы. Компании вынуждены бороться за кадры, что может привести к повышению требований по зарплатам, которым не всегда удается соответствовать. Это, в свою очередь, может вызвать риск банкротства некоторых предприятий и потерю рабочих мест.

Бизнес-тренер Илья Глазырин указал на то, что хотя низкая безработица может приводить к росту доходов и снижению социальной напряженности, она также вызывает рост стоимости жизни, что может обесценить реальные доходы населения.

Низкая безработица несет определенные риски для бизнеса, что негативно сказывается на экономике в целом.

Уточнения

Вака́нсия (от лат. vacans — пустующий, свободный) — праздное, незанятое служебное место, незамещённая должность.



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