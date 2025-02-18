Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Этот способ посадки заставляет облепиху плодоносить год за годом даже без особого ухода
Рёв двигателя, свобода дорог, и никакого страха — Harley-Davidson, с которого стоит начать
Запечённый картофель с беконом и сыром — такое блюдо съедят за 5 минут
Хотите инжир в саду? Вот какие сорта идеально подойдут для вашего региона
Не моете сухофрукты? Вот что может случиться с вашим здоровьем
Неспешные заправки и километровые очереди: проблема, о которой все молчат
Синоптик Позднякова: Пик холодов в Москве пройден
Весенний фитнес-бум: круговая тренировка на открытом воздухе, секрет вашей идеальной формы
Профилактика нарушений кровообращения: как укрепить сердце и сосуды в домашних условиях

ЮАР рассматривает Россию и Иран для расширения ядерных мощностей

1:53
Экономика

Южноафриканское правительство рассматривает возможность сотрудничества с Россией или Ираном для увеличения своих гражданских ядерных мощностей, что может усугубить разногласия с США и замедлить продление стратегического энергетического договора. 

АЭС
Фото: flickr.com by Peretzp, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
АЭС

ЮАР управляет единственной АЭС в Африке — "Коберг" и планирует добавить 2500 мегаватт мощности, чтобы бороться с проблемами в энергоснабжении. Министр минеральных ресурсов и энергетики Гведе Манташе заявил, что есть возможность обратиться к России или Ирану, передает Reuters.

Южная Африка находится под вниманием Вашингтона после того, как президент Дональд Трамп выпустил указ, приостанавливающий помощь, так как страна якобы возобновляет связи с Ираном для заключения коммерческих и ядерных сделок.

Офис президента Сирила Рамафосы сообщил, что у Южной Африки нет двустороннего сотрудничества с Ираном в области ядерной энергетики. Представитель Госдепартамента США оставил без комментариев вопрос о помощи от Ирана или России.

Тендер на ядерные проекты был отложен на дополнительное рассмотрение после юридических вызовов от оппозиционной партии.

Южноафриканские и американские стороны планировали заключить новое гражданское ядерное соглашение, известное как Соглашение по Разделу 123, которое необходимо для экспорта ядерного топлива из США. Существующее соглашение истекло в декабре 2022 года, и хотя технические переговоры завершены, юридические процессы с обеих сторон еще не подошли к финальному этапу.

Без нового соглашения южноафриканская энергетическая компания Eskom может столкнуться с трудностями в получении топлива для реактора от Westinghouse.

Уточнения

Ю́жно-Африка́нская Респу́блика (сокращённо — ЮА́Р, также Ю́жная А́фрика) — государство на юге Африки. На севере граничит с Намибией, Ботсваной и Зимбабве, на северо-востоке — с Мозамбиком и Эсватини.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Я продал свой дизельный авто из-за частых поломок, а потом узнал, как легко было их избежать
Авто
Я продал свой дизельный авто из-за частых поломок, а потом узнал, как легко было их избежать Аудио 
Радиаторы уходят в прошлое: эти устройства придут на смену классическому отоплению
Недвижимость
Радиаторы уходят в прошлое: эти устройства придут на смену классическому отоплению Аудио 
Популярное
Радиаторы уходят в прошлое: эти устройства придут на смену классическому отоплению

Основной претендент на замену — тепловые насосы. Эта инновационная система работает по принципу холодильника, только наоборот: она нагревает ваш дом, используя тепло из окружающей среды.

Радиаторы уходят в прошлое: эти устройства придут на смену классическому отоплению
Как приготовить брежневские котлеты: возвращение забытого рецепта
Как приготовить брежневские котлеты: возвращение забытого рецепта
Огромные двухметровые змеи стали захватывать жилые дома
Красная икра дешевеет: во сколько раз упала цена?
Мексика пошла на необдуманный шаг, пригласив в гости американские зелёные береты Любовь Степушова Британская армия на Украине. Англичан начнут там уничтожать и русские, и ВСУ Дмитрий Плотников Культ Афродиты или падение кометы? Загадка древнего поклонения в Пафосе Игорь Буккер
Простая привычка, из-за которой водители привлекают лишнее внимание ГАИ
Вкусный и полезный чай, который поможет уснуть за 5 минут
Не выбрасывайте пластиковые бутылки: благодаря им вы можете заработать
Не выбрасывайте пластиковые бутылки: благодаря им вы можете заработать
Последние материалы
Китай не победил: 7 иномарок, которые ещё держатся в России
Госдума приняла закон о продлении программы маткапитала до конца 2030 года
Директор Гагариной опроверг информацию о том, что её новую песню написал Меладзе
Легендарный Олимп: идеальное место для активного отдыха
Забыли почистить вытяжку? Вот что произойдёт с вашей кухней
Ищете эффективный способ повысить выносливость? Примите участие в 30-дневном челлендже на беговой дорожке
Опасная находка в офисе: Как под Новосибирском обнаружили взрывное устройство
Как добиться крупных ягод малины — секреты ухода
Электромобиль, который не боится мороза и жары: новая батарея BYD делает невозможное возможным
Акции Санкт-Петербургской биржи взлетели на 20% на фоне международных переговоров
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.