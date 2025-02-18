ЮАР рассматривает Россию и Иран для расширения ядерных мощностей

1:53 Your browser does not support the audio element. Экономика

Южноафриканское правительство рассматривает возможность сотрудничества с Россией или Ираном для увеличения своих гражданских ядерных мощностей, что может усугубить разногласия с США и замедлить продление стратегического энергетического договора.

Фото: flickr.com by Peretzp, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ АЭС

ЮАР управляет единственной АЭС в Африке — "Коберг" и планирует добавить 2500 мегаватт мощности, чтобы бороться с проблемами в энергоснабжении. Министр минеральных ресурсов и энергетики Гведе Манташе заявил, что есть возможность обратиться к России или Ирану, передает Reuters.

Южная Африка находится под вниманием Вашингтона после того, как президент Дональд Трамп выпустил указ, приостанавливающий помощь, так как страна якобы возобновляет связи с Ираном для заключения коммерческих и ядерных сделок.

Офис президента Сирила Рамафосы сообщил, что у Южной Африки нет двустороннего сотрудничества с Ираном в области ядерной энергетики. Представитель Госдепартамента США оставил без комментариев вопрос о помощи от Ирана или России.

Тендер на ядерные проекты был отложен на дополнительное рассмотрение после юридических вызовов от оппозиционной партии.

Южноафриканские и американские стороны планировали заключить новое гражданское ядерное соглашение, известное как Соглашение по Разделу 123, которое необходимо для экспорта ядерного топлива из США. Существующее соглашение истекло в декабре 2022 года, и хотя технические переговоры завершены, юридические процессы с обеих сторон еще не подошли к финальному этапу.

Без нового соглашения южноафриканская энергетическая компания Eskom может столкнуться с трудностями в получении топлива для реактора от Westinghouse.

Уточнения

Ю́жно-Африка́нская Респу́блика (сокращённо — ЮА́Р, также Ю́жная А́фрика) — государство на юге Африки. На севере граничит с Намибией, Ботсваной и Зимбабве, на северо-востоке — с Мозамбиком и Эсватини.



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