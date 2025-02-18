Акции СПБ выросли на 20 процентов на ожиданиях хороших геополитических новостей

На фоне снижения санкций акции СПБ выросли на 20 процентов

1:39 Your browser does not support the audio element. Экономика

Акции биржи СПБ (SPBE) подорожали на 20,47% до 275,4 рублей. Об этом пишет издание "РБК". По состоянию на 11:11 по московскому времени темпы роста акции замедлились до 12 %, а цена бумаги была пересмотрена до 255,1 рублей за акцию.

Фото: flickr.com by Open Grid Scheduler/Grid Engine, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Биржа

Высокий спрос на ценные акции наблюдался несколько дней подряд. В пятницу, 14 февраля, Московская биржа была вынуждена объявить отдельный аукцион по ценным бумагам СПБ после того, как котировки выросли более чем на 20 %.

С начала месяца цена акций СПБ выросла более чем на 80 % благодаря ожиданиям позитивных геополитических новостей. По мнению аналитиков, цена акций биржи СПБ растет благодаря улучшению геополитической ситуации

Во вторник, 18 февраля, в Эр-Рияде началась первая за три года встреча делегаций России и США. На повестке дня встречи - восстановление общих сложных отношений между Россией и США, подготовка возможных переговоров по урегулированию в Украине и организация встречи глав двух государств.

Биржа СПБ является одной из компаний, которая больше всех пострадала от роста геополитической напряженности.

Многие аналитики ранее указывали на возможность отмены или хотя бы ослабления санкций против России в случае геополитического урегулирования конфликта в Восточной Европе.

Уточнения

А́кция (нем Aktie, от лат. actio — [помимо прочего] право (на что-то), которое может быть отстояно в суде) — эмиссионная ценная бумага, доля владения компанией, закрепляющая права её владельца (акционера) на получение части прибыли акционерного общества в виде дивидендов, на участие в управлении акционерным обществом и на часть имущества, остающегося после его ликвидации, пропорционально количеству акций, находящихся в собственности у владельца.





Би́ржа — организатор торговли товарами, валютой, ценными бумагами, производными и другими рыночными инструментами. Торговля ведётся стандартными контрактами или партиями (лотами), размер которых регламентируют нормативные документы биржи.





Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.