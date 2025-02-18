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Новый налоговый план для россиян: семейное налогообложение и повышеный НДФЛ

1:13
Экономика

Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) предложил ввести ежегодную индексацию порогов доходов, с которых начисляется повышенная ставка налога на доходы физических лиц (НДФЛ). Также организация предложила разработать систему семейного налогообложения.

Бизнесмен считает налоги
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Бизнесмен считает налоги

Предложение РСПП заключается в том, чтобы индексация порогов НДФЛ происходила в соответствии с динамикой индекса-дефлятора, который ежегодно определяет Министерство экономического развития на основе изменения текущих цен.

Согласно законодательным изменениям, вступившим в силу в 2025 году, для доходов до 2,4 миллиона рублей ставка НДФЛ останется на уровне 13%, а для более высоких доходов она будет расти до 22%.

В рамках предложенной инициативы налог будет взиматься только с суммы дохода, превышающей установленный порог, что позволит избежать чрезмерного налогообложения всей суммы.

По прогнозам Минфина, ожидается, что повышение ставки затронет около 2,5 миллионов человек, пишут "Ведомости".

Уточнения

Подоходный налог — основной вид прямых налогов. Исчисляется в процентах от совокупного дохода физических или юридических лиц за вычетом документально подтверждённых расходов, в соответствии с действующим законодательством.

Министерство финансов Российской Федерации (Минфин России) — федеральное министерство Российской Федерации, обеспечивающее проведение единой финансовой политики, а также осуществляющее общее руководство в области организации финансов в Российской Федерации. Министерство финансов Российской Федерации является юридическим лицом.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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