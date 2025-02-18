Новый налоговый план для россиян: семейное налогообложение и повышеный НДФЛ

1:13 Your browser does not support the audio element. Экономика

Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) предложил ввести ежегодную индексацию порогов доходов, с которых начисляется повышенная ставка налога на доходы физических лиц (НДФЛ). Также организация предложила разработать систему семейного налогообложения.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Бизнесмен считает налоги

Предложение РСПП заключается в том, чтобы индексация порогов НДФЛ происходила в соответствии с динамикой индекса-дефлятора, который ежегодно определяет Министерство экономического развития на основе изменения текущих цен.

Согласно законодательным изменениям, вступившим в силу в 2025 году, для доходов до 2,4 миллиона рублей ставка НДФЛ останется на уровне 13%, а для более высоких доходов она будет расти до 22%.

В рамках предложенной инициативы налог будет взиматься только с суммы дохода, превышающей установленный порог, что позволит избежать чрезмерного налогообложения всей суммы.

По прогнозам Минфина, ожидается, что повышение ставки затронет около 2,5 миллионов человек, пишут "Ведомости".

Уточнения

Подоходный налог — основной вид прямых налогов. Исчисляется в процентах от совокупного дохода физических или юридических лиц за вычетом документально подтверждённых расходов, в соответствии с действующим законодательством.



Министерство финансов Российской Федерации (Минфин России) — федеральное министерство Российской Федерации, обеспечивающее проведение единой финансовой политики, а также осуществляющее общее руководство в области организации финансов в Российской Федерации. Министерство финансов Российской Федерации является юридическим лицом.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.