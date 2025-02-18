Пенсия в 45 лет? Что россияне планируют делать после завершения карьеры

1:13 Your browser does not support the audio element. Экономика

По данным опроса, большинство россиян предпочли бы завершить свою трудовую деятельность в возрасте от 45 до 54 лет.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Пенсионеры на лавочке

Для многих идеальным вариантом после выхода на пенсию является возможность путешествовать, о чем мечтает 61% респондентов. Также 25% опрошенных планируют построить дом своей мечты, 13% хотят заниматься волонтерской деятельностью, 11% стремятся написать книгу, а 8% видят себя в роли блогеров.

Вопрос о желаемом уровне пенсии тоже вызывает интерес. Оказавшись в условиях полной финансовой свободы, 31% россиян считают, что им будет достаточно суммы от 40 до 60 тысяч рублей в месяц для комфортной жизни. 27% полагают, что для этого нужно получать от 60 до 80 тысяч рублей, а 19% рассчитывают на сумму от 80 до 100 тысяч.

Однако на практике большинство россиян ожидают более скромных выплат: 32% предполагают, что их пенсия составит от 15 до 20 тысяч рублей в месяц, пишет "Газета.ру".

Уточнения

Пе́нсия (от лат. pensio — платёж) — регулярные денежные выплаты лицам, которые достигли пенсионного возраста, имеют инвалидность, потеряли кормильца или в связи с длительной профессиональной деятельностью и позволяющие человеку жить полноценно, как в физическом, так и в духовном плане.



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