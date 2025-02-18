Через два месяца Россия и США могут заключить мощное экономическое соглашение

0:55 Your browser does not support the audio element. Экономика

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что Россия и США могут добиться прогресса в экономических переговорах в ближайшие два месяца. Об этом он сообщил журналистам на фоне начала переговоров между делегациями двух стран в Эр-Рияде.

Фото: flickr.com by The White House, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ путин трамп

Дмитриев подчеркнул, что хотя детали переговоров остаются конфиденциальными, важный экономический вопрос в отношениях между Москвой и Вашингтоном уже активно развивается, пишет ТАСС.

Он также отметил, что вопрос экономических отношений имеет политическую подоплеку, но сам он занимается только инвестиционно-экономической сферой.

По мнению Дмитриева, ключевым моментом является осознание того, что санкции США оказали большее воздействие на американские компании, чем на Россию, и именно с этого важно начинать диалог.

Уточнения

Экономи́ческие са́нкции (включают торго́вые са́нкции и фина́нсовые са́нкции) — экономические мероприятия запретительного характера (санкции), которые используются одним участником международной торговли (страной или группой стран) по отношению к другому участнику («объекту санкций») с целью принудить последнего к изменению политического курса.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.