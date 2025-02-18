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Через два месяца Россия и США могут заключить мощное экономическое соглашение

0:55
Экономика

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что Россия и США могут добиться прогресса в экономических переговорах в ближайшие два месяца. Об этом он сообщил журналистам на фоне начала переговоров между делегациями двух стран в Эр-Рияде.

путин трамп
Фото: flickr.com by The White House, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
путин трамп

Дмитриев подчеркнул, что хотя детали переговоров остаются конфиденциальными, важный экономический вопрос в отношениях между Москвой и Вашингтоном уже активно развивается, пишет ТАСС.

Он также отметил, что вопрос экономических отношений имеет политическую подоплеку, но сам он занимается только инвестиционно-экономической сферой.

По мнению Дмитриева, ключевым моментом является осознание того, что санкции США оказали большее воздействие на американские компании, чем на Россию, и именно с этого важно начинать диалог.

Уточнения

Экономи́ческие са́нкции (включают торго́вые са́нкции и фина́нсовые са́нкции) — экономические мероприятия запретительного характера (санкции), которые используются одним участником международной торговли (страной или группой стран) по отношению к другому участнику («объекту санкций») с целью принудить последнего к изменению политического курса.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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