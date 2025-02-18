Цена на золото не перестаёт расти: поставлен новый рекорд

1:06 Your browser does not support the audio element. Экономика

Стоимость золота продолжает расти во вторник, укрепляясь на фоне вероятного увеличения спроса со стороны мировых центральных банков, что обусловлено продолжающейся экономической и политической неопределенностью.

Фото: responsiblemines.org by Alliance for Responsible Mining, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Золото

По данным агентства "Прайм", на момент 8:34 по московскому времени стоимость апрельского фьючерса на золото на бирже Comex в Нью-Йорке увеличилась на 16,99 долларов, что составляет 0,58%.

Таким образом, цена за тройскую унцию достигла 2 928,19 долларов. Также наблюдается рост цен на серебро, где мартовский фьючерс прибавил 0,41%, достигнув 33,01 долларов за унцию.

Аналитики Goldman Sachs Group Лина Томас и Дан Стрёйвен считают, что спрос на золото со стороны центральных банков может составить в среднем 50 тонн в месяц, что превышает предыдущие прогнозы, сообщает Bloomberg.

Уточнения

Зо́лото — благородный металл жёлто-оранжевого цвета.



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