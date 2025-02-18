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Поставки российского газа по Турецкому потоку в Европу обновили исторический рекорд

1:03
Экономика

Поставки российского газа через "Турецкий поток" в Европу продолжают обновлять исторические рекорды, сообщает ТАСС, ссылаясь на данные Европейской сети операторов газотранспортных систем (ENTSOG).

Газовые трубы
Фото: wikimedia.org by RG72, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Газовые трубы

С 10 по 16 февраля прокачка газа через компрессорную станцию "Странджа — 2", расположенную на границе Турции и Болгарии, превысила 396 миллионов кубометров. Это новый рекорд для недельных поставок с момента запуска газопровода в январе 2020 года. Ранее рекорд составлял 392 миллиона кубометров, зафиксированный неделю назад.

Кроме того, 10 февраля был установлен новый суточный рекорд — 56,7 миллиона кубометров. В результате этого, средняя загрузка "Турецкого потока" в направлении Европы в феврале оказалось на 12% выше, чем в декабре 2024 года, и на 10% больше, чем в январе.

Уточнения

«Туре́цкий пото́к» (тур. TürkAkım) — газопровод из Анапского района Краснодарского края России по дну Чёрного моря в европейскую часть Турции. С осуществлением этого проекта Турция приобрела возможности торговца-посредника газом благодаря имеющимся и строящимся газопроводам, связанным с «Турецким потоком». 

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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