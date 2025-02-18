Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Поставки российского газа по Турецкому потоку в Европу обновили исторический рекорд
Дженнифер Лопес и Бен Аффлек решили стать друзьями: их сблизила трагедия
Мода против вас: какие аксессуары разрушают ваш стиль
Как яркие цвета Пунды превращают Кюрасао в Карибский рай
Ваша кошка храпит? Узнайте, есть ли повод для беспокойства
Гости попросили рецепт, не поверив, что это всего три ингредиента: грибы в соевом соусе, которые сведут с ума
Что-то огромное скрывается под Тихим океаном — возможно, остатки исчезнувшего мира
Соседи только сеют, а у вас уже огурцы: в чём секрет сверхраннего урожая
Забудьте про абсолютную пользу каши: вот плюсы и минусы популярных круп

Торговля России с Евросоюзом: кто выигрывает, а кто теряет в непростых условиях

1:54
Экономика

В прошлом году Россия увеличила объем торговли с пятью странами Европейского Союза, включая Францию и Ирландию.

Евросоюз
Фото: commons.wikimedia.org by Santeri Viinamäki, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Евросоюз

Несмотря на общее сокращение товарооборота между Россией и ЕС на 24%, который составил 67,5 миллиарда евро — минимальный уровень с 1999 года, некоторые страны смогли нарастить торговые отношения с Россией.

Наибольший прирост наблюдался в торговле с Ирландией, где объемы выросли в 1,5 раза, достигнув 743,4 миллиона евро. Хорватия увеличила товарооборот с Россией на 31%, составив 367,9 миллиона евро, а Франция зафиксировала прирост в 9,4%, с итоговой суммой около 6 миллиардов евро. Словения и Швеция также увеличили торговлю на 2% и 1,4% соответственно, до 1,3 миллиарда и 873 миллиона евро, согласно анализу РИА Новости на основе данных Евростата.

На противоположной стороне находится Мальта: ее торговля с Россией сократилась более чем в девять раз, упав до 131,8 тысячи евро. Болгария и Литва также зарегистрировали заметное снижение: товарооборот с Болгарией уменьшился в четыре раза, составив 984 миллиона евро, а с Литвой — почти в три раза, до 867,5 миллиона евро.

Крупнейшим партнером России в ЕС остается Германия, хотя их торговые отношения сократились на 22%, достигнув исторически низкой отметки в 8,8 миллиарда евро.

Уточнения

Товарообменные операции — отдельный класс операций на внешнем рынке (см. внешняя торговля), характерной особенностью которых является то, что в едином внешнеторговом документе (контракте) стороны берут взаимные обязательства по поставке товаров, услуг, выполнению работ.

 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Как ухаживать за ремонтантной малиной?
Садоводство, цветоводство
Как ухаживать за ремонтантной малиной? Аудио 
Радиаторы уходят в прошлое: эти устройства придут на смену классическому отоплению
Недвижимость
Радиаторы уходят в прошлое: эти устройства придут на смену классическому отоплению Аудио 
Как зола помогает луку набрать силу? Секрет высокой урожайности
Садоводство, цветоводство
Как зола помогает луку набрать силу? Секрет высокой урожайности
Популярное
Радиаторы уходят в прошлое: эти устройства придут на смену классическому отоплению

Основной претендент на замену — тепловые насосы. Эта инновационная система работает по принципу холодильника, только наоборот: она нагревает ваш дом, используя тепло из окружающей среды.

Радиаторы уходят в прошлое: эти устройства придут на смену классическому отоплению
Как приготовить брежневские котлеты: возвращение забытого рецепта
Как приготовить брежневские котлеты: возвращение забытого рецепта
Красная икра дешевеет: во сколько раз упала цена?
Огромные двухметровые змеи стали захватывать жилые дома
Британская армия на Украине. Англичан начнут там уничтожать и русские, и ВСУ Дмитрий Плотников ВС РФ широким фронтом выходят к границе ДНР и Днепропетровской области Любовь Степушова Культ Афродиты или падение кометы? Загадка древнего поклонения в Пафосе Игорь Буккер
Хотите арбузы в своем саду? Этот секрет позволит вырастить их даже в Сибири
Роза Сябитова рассказала о новой моде на возрастных женщин
Не выбрасывайте пластиковые бутылки: благодаря им вы можете заработать
Не выбрасывайте пластиковые бутылки: благодаря им вы можете заработать
Последние материалы
Секрет долголетия: это упражнение продлит вам жизнь
Я бы купил бюджетный авто, но производители навязывают ненужные технологии
Сводка с фронта: начинаются переговоры с США и Россией, армия РФ входит в Днепропетровскую область
Эта зелень должна стать обязательной в вашем рационе для здоровья и энергии
Не выбрасывайте картофельные очистки! Вот что с ними можно сделать
Никогда не говори никогда: балетки, которые мы списали со счетов, снова в топе
Забор облез уже через год? Значит, вы выбрали не ту краску: разбираемся, как избежать ошибки
Торговля России с Евросоюзом: кто выигрывает, а кто теряет в непростых условиях
Как бюджетно путешествовать по Испании: отдых в Сантандере
Марсианский пляж, который не должен был существовать: учёные теряются в догадках
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.