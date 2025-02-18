Торговля России с Евросоюзом: кто выигрывает, а кто теряет в непростых условиях

1:54 Your browser does not support the audio element. Экономика

В прошлом году Россия увеличила объем торговли с пятью странами Европейского Союза, включая Францию и Ирландию.

Фото: commons.wikimedia.org by Santeri Viinamäki, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Евросоюз

Несмотря на общее сокращение товарооборота между Россией и ЕС на 24%, который составил 67,5 миллиарда евро — минимальный уровень с 1999 года, некоторые страны смогли нарастить торговые отношения с Россией.

Наибольший прирост наблюдался в торговле с Ирландией, где объемы выросли в 1,5 раза, достигнув 743,4 миллиона евро. Хорватия увеличила товарооборот с Россией на 31%, составив 367,9 миллиона евро, а Франция зафиксировала прирост в 9,4%, с итоговой суммой около 6 миллиардов евро. Словения и Швеция также увеличили торговлю на 2% и 1,4% соответственно, до 1,3 миллиарда и 873 миллиона евро, согласно анализу РИА Новости на основе данных Евростата.

На противоположной стороне находится Мальта: ее торговля с Россией сократилась более чем в девять раз, упав до 131,8 тысячи евро. Болгария и Литва также зарегистрировали заметное снижение: товарооборот с Болгарией уменьшился в четыре раза, составив 984 миллиона евро, а с Литвой — почти в три раза, до 867,5 миллиона евро.

Крупнейшим партнером России в ЕС остается Германия, хотя их торговые отношения сократились на 22%, достигнув исторически низкой отметки в 8,8 миллиарда евро.

Уточнения

Товарообменные операции — отдельный класс операций на внешнем рынке (см. внешняя торговля), характерной особенностью которых является то, что в едином внешнеторговом документе (контракте) стороны берут взаимные обязательства по поставке товаров, услуг, выполнению работ.



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