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Польша превратилась в крупнейшего покупателя удобрений из России

1:20
Экономика

В прошлом году Польша закупила у России 1,3 миллиона тонн удобрений, что составило более четверти всех российских поставок в Евроcоюз — это рекордный показатель.

Удобрения
Фото: commons.wikimedia.org by M Tullottes
Удобрения

По данным Евростата, за год польский импорт удобрений вырос в 2,1 раза, а доля Польши в российских поставках в ЕС впервые превысила 25%.

В денежном выражении экспорт российских удобрений в Польшу увеличился в 1,9 раза, составив 422,3 миллиона евро — также рекордная сумма. Ранее максимальная стоимость поставок была 290 миллионов евро в 2021 году.

Доля российских удобрений в польском импорте достигла 54,7%, увеличившись на 16,8% по сравнению с прошлым годом. С 2012 по 2021 год доля России в польском импорте составляла в среднем 53%, однако в 2022 году она снизилась до 22,1% из-за санкций. В 2024 году спад был полностью ликвидирован, передает РИА Новости.

Уточнения

Импорт (от лат. importare — ввозить, привозить, вводить) — ввоз товаров, работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности и тому подобное на таможенную территорию государства или страны из-за границы без обязательств на обратный вывоз.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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