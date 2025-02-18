115 российских компаний представляют свою продукцию на международной выставке в Дубае

1:41 Your browser does not support the audio element. Экономика

Министр сельского хозяйства Оксана Лут и гендиректор Российского экспортного центра Вероника Никишина открыли российскую экспозицию на 30-й Международной выставке продуктов и напитков "Gulfood 2025", которая проходит в Дубае.

Фото: pixabay.com by Ahmad Ardity, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ дубай

Это крупнейшее отраслевое событие привлекает более 5 тысяч компаний и около 100 тысяч посетителей со всего мира. Оксана Лут отметила, что Россия участвует в выставке уже в десятый раз, и число российских экспонентов значительно выросло.

На "Gulfood 2025" представлены 115 отечественных компаний, включая крупных экспортеров зерна и молочной продукции, а также малые и средние предприятия с нишевыми товарами, такими как мед и морские деликатесы.

Министр подчеркнула, что страны Персидского залива являются ключевыми партнерами России в продовольственной торговле, и сотрудничество активно развивается — экспорт российских товаров в этот регион увеличился почти на 10% в прошлом году.

Россия занимает значительную долю в поставках пшеницы, ячменя и подсолнечного масла в арабские страны. Также наблюдается рост экспорта халяльной продукции, включая говядину и мясные изделия. Ведутся обсуждения о расширении поставок переработанных зерновых и других товаров с высокой добавленной стоимостью.

Оксана Лут отметила, что в современных геополитических и экономических условиях Россия готова усилить свой вклад в продовольственную безопасность стран Персидского залива и всего мира, пишет РИА Новости.

Уточнения

Экспорт — понятие в международной торговле, означающее продажу товаров или услуг в другие страны.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.