Запрет на экспорт бензина: Россия может ужесточить меры с марта

На совещании у вице-премьера России Александра Новака, которое состоится 20 февраля, может быть обсужден вопрос о полном запрете на экспорт бензина с марта.
Об этом сообщает Интерфакс, ссылаясь на свои источники.
Ранее запрет на экспорт бензина для непроизводителей был продлен до 28 февраля. В конце ноября правительство России сняло временный запрет на экспорт для предприятий, которые производят более 1 миллиона тонн топлива в год. Однако агентство Bloomberg отмечает, что после разрешения на экспорт из России ни одна партия бензина не была отправлена.
Ранее сообщалось, что сделка по продаже арены Helsinki Hall (Финляндия), принадлежавшей россиянам, успешно завершена. Инвесторы, купившие арену, объявили, что ее открытие запланировано на апрель-май, после того как она не функционировала в течение почти трех лет.
Экспорт — понятие в международной торговле, означающее продажу товаров или услуг в другие страны.
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