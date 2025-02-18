Рекордные продажи токенов: коньяк Эребуни продали за 410 тысяч рублей

1:25 Your browser does not support the audio element. Экономика

Все токены совместного проекта Luding Group и Альфа-банка — "Цифровое вино" и "Цифровой градус" — были распроданы за сутки после старта 14 февраля.

Фото: flickr.com by cyclonebill, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Бокал коньяка

Эмиссия включала десять выпусков с общей стоимостью более 85,5 миллионов рублей, что соответствует более 21,4 тысячам бутылок алкоголя. Средний чек составил 3,9 тысячи рублей.

Рекордный токен был на коньяк "Эребуни" 70-летней выдержки, проданный за 410 тысяч рублей, в то время как минимальная цена на токен испанской кавы составила 1,4 тысячи рублей.

Проект базируется на гибридных цифровых правах, которые объединяют цифровые финансовые активы (ЦФА) и утилитарные цифровые права (УЦП). ЦФА — это электронные записи, аналогичные ценным бумагам, а УЦП действуют как электронные ваучеры, позволяя инвесторам получать товары или услуги.

Инвесторы могут приобрести цифровые активы, связанные с алкоголем, с возможностью получения физического товара с 14 апреля по 11 августа. Если они отказываются от реального алкоголя, владельцы ЦФА получают 30% доходности при погашении актива, передает РБК.

Уточнения

Кава — игристое вино, производимое в Испании.





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