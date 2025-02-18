Туриндустрия Финляндии не оправилась после оттока туристов из России

1:14 Your browser does not support the audio element. Экономика

Финский туристический сектор продолжает сталкиваться с трудностями после прекращения отношений с Россией и закрытия сухопутной границы.

Фото: commons.wikimedia.org by kallerna, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Хельсинки

Согласно данным Статистического управления Финляндии, в 2024 году иностранцы совершили всего 4,9 миллиона поездок, потратив 3,8 миллиарда евро, что почти в два раза меньше, чем до пандемии. Несмотря на то что Финляндия принимала туристов из 106 стран, заменить россиян не удалось.

Бывший генеральный консул Финляндии в Санкт-Петербурге Саннамариа Ванамо отметила, что российские туристы могли потратить до 1 миллиона евро в день в Восточной Финляндии, пишет aif.spb.ru.

Попытки привлечь туристов из других стран для компенсации убытков оказались неэффективными. Торговые центры и СПА-отели, построенные специально для российских туристов, закрылись и обанкротились.

Чтобы найти новые пути для привлечения туристов, финские туроператоры начали развивать альтернативные направления, включая организацию секс-круизов по Балтийскому морю.

Уточнения

Круи́з (англ cruise) в первоначальном значении — морское путешествие.





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