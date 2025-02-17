Казахстан и Венгрия запустят тестовые нефтяные поставки через трубопровод Дружба

0:59 Your browser does not support the audio element. Экономика

Казахстан и Венгрия достигли соглашения о тестовых поставках нефти через трубопровод "Дружба".

Фото: commons.wikimedia.org by Quartl, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Нефтепровод "Дружба"

Как сообщает пресс-служба Министерства энергетики Казахстана, пробные поставки начнутся в 2025 году. Это решение было принято на встрече министра энергетики Казахстана Алмасадама Саткалиева с министром иностранных дел Венгрии Петером Сийярто в Астане.

Во время переговоров стороны обсудили возможности сотрудничества в энергетической сфере. Казахстан выразил интерес к опыту венгерских компаний, в частности к технологиям производства сухих градирен для атомных электростанций, разработанным компанией MVM Group.

Саткалиев подчеркнул, что между Казахстаном и Венгрией имеется большой потенциал для расширения партнерства как в нефтегазовом секторе, так и в области мирного использования атомной энергии, пишет РИА Новости.

Уточнения

Дру́жба — крупнейшая в мире система магистральных нефтепроводов. Маршрут нефтепровода проходит от Альметьевска до Брянска затем до Мозыря, после чего разветвляется на 2 участка: северный (по территории Белоруссии, Польши, Германии, Латвии и Литвы) и южный (по территории Украины, Чехии, Словакии, Венгрии и Хорватии).





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