В Надым прибыли икринки форели: новый этап в разведении лососевых

1:47 Your browser does not support the audio element. Экономика

В Надым прибыли десять тысяч икринок форели из Адлера.

Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:CohoSmolts.jpg by Cacophony, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ радужная форель

После тщательной и аккуратной проверки, икринки поместили в инкубаторные контейнеры, где они будут находиться в полной темноте в течение 20 дней, пока не вылупятся мальки. Свет для икринок крайне опасен — его наличие может привести к их гибели.

Мальки должны появиться в течение недели, что завершит важный производственный цикл по выращиванию лососевых, который является значимым событием для семьи Бородиных. Александр Бородин уже три года занимается ловлей северных пород рыбы и разведением форели. С помощью федерального гранта в прошлом году они обустроили специальные бассейны для этих целей. Летними месяцами мальков планируется перевести в садки на ямальских водоемах, которые обеспечат им комфортные условия.

Фермеры уверяют, что домашняя форель намного вкуснее дикой, так как в ней нет тяжелых металлов и пестицидов, часто встречающихся в дикой рыбе.

Когда мальки достигнут веса двух килограммов, их отправят на продажу. В ЯНАО только три хозяйства занимаются разведением лососевых, а семейное предприятие Бородиных предлагает более 50 наименований готовой продукции, включая филе чира и щуки, которые поставляются в детские сады, школы и больницы. Вяленую и копченую рыбу можно найти на рынках в Салехарде, Ноябрьске и Губкинском, а также популярны рыбные снеки.

Для военнослужащих супруги Бородины отправляют продукты из дома на передовую раз в две недели, чтобы напомнить о северном вкусе, передает yamal-media.

Уточнения

Форе́ль — общее название нескольких пресноводных видов рыб, относящихся к семейству лососёвых (Salmonidae).





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