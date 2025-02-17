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Много вампиров — Илон Маск обвинил систему соцобеспечения США в массовом мошенничестве

1:54
Экономика

Илон Маск, глава Департамента эффективности государственного управления США (DOGE), сообщил о значительном мошенничестве в системе социального обеспечения страны, передает EADaily.

Илон Маск
Фото: commons.wikimedia.org by Trevor Cokley, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Илон Маск

Он утверждает, что число получателей социальных выплат превышает общее количество граждан США на 60 миллионов человек. В частности, Маск отметил, что 394 миллиона людей получают социальные пособия, хотя общее население страны составляет 334 миллиона.

Маск продемонстрировал таблицу с возрастными данными американцев, получающих социальные пособия, среди которых указаны не только миллионы людей в возрасте 120-249 лет, но также один "долгожитель", приписанный к возрастной группе 360-369 лет. Он сыронизировал, что в США живет "много вампиров, которые получают социальные пособия". 

Согласно его данным, в США существует: 4,7 миллиона получателей пособий в возрасте 100-109 лет, 3,6 миллиона в возрасте 110-119 лет, 3,4 миллиона в возрасте 120-129 лет, 3,9 миллиона в возрасте 130-139 лет, 3,5 миллиона в возрасте 140-149 лет, 1,3 миллиона в возрасте 150-159 лет, 121 тысяча в возрасте 160-169 лет, 1 тысяча в возрасте 220-229 лет, 1 получатель в возрасте 240-249 лет и 1 получатель в возрасте 360-369 лет.

Уточнения

Моше́нничество или афери́зм, — хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путём обмана или злоупотребления доверием.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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