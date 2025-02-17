Словакия устанавливает новый рекорд: максимальные закупки российского газа в декабре 2024 года

1:50 Your browser does not support the audio element. Экономика

В декабре 2024 года Словакия заплатила максимальную сумму за российский трубопроводный газ за последние два года, нарастив импорт до €198 миллионов.

Фото: wikimedia.org by RG72, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Газовые трубы

В соответствии с данными Евростата и подсчетами ТАСС страны ЕС в этом месяце импортировали российский газ на общую сумму €927,4 миллиона.

Италия стала лидером по закупкам с суммой €277,4 миллиона, что является максимальным показателем с сентября 2024 года. Венгрия закупила газ на сумму €254 миллиона, а Греция увеличила импорт до максимума за два года, составив €181 миллион.

В 2024 году Евросоюз потратил на российский трубопроводный газ €7,6 миллиарда, что немного ниже по сравнению с €7,9 миллиарда в 2023 году. Основными покупателями стали Венгрия (€2,5 миллиарда), Италия (€2 миллиарда), Греция (€1,5 миллиарда) и Словакия (€1,4 миллиарда).

В рамках программы RePower EU ("Перезарядить ЕС") Евросоюз планирует сократить свою зависимость от российской нефти и газа на две трети к концу 2022 года и довести её до нуля к концу 2027 года. Вместе с тем, стоимость закупок российского сжиженного природного газа выросла на 150% за три года, что связано с увеличением цен и объемов поставок, передает ТАСС.

Уточнения

Сжи́женный приро́дный газ (СПГ или LNG от англ. liquefied natural gas) — природный газ (преимущественно метан, CH 4 ), искусственно сжиженный путём адиабатического совершения работы в турбодетандере, при этом метан охлаждается до -162 °C для удобства хранения или транспортировки.



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