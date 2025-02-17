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Что будет со ставками: эксперт прогнозирует изменения

1:12
Экономика

Независимый банковский аналитик Роман Ткачук считает, что Банк России начинает рассматривать возможность снижения процентной ставки.

Мужчина за столом считает деньги на калькуляторе
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Мужчина за столом считает деньги на калькуляторе

В интервью с "МаниТаймс" он отметил, что регулятор по-прежнему обеспокоен инфляцией и внимательно следит за её контролем, но, по имеющимся данным, начинает проявлять интерес к снижению ставки. Внешние факторы поддерживают эту надежду на ускорение процесса.

Ткачук также отметил, что ставки по банковским вкладам могут продолжить снижение. Он подчеркнул, что перед заседанием регулятора по ключевой ставке несколько банков уже начали снижать свои ставки.

Аналитик обратил внимание на текущую ситуацию в банковском секторе: привлекать кредиты стало сложнее из-за низкого спроса, и банкам не требуется столько депозитов, сколько раньше. Обычно банки зарабатывают на разнице между ставками по депозитам и кредитам, поэтому отсутствие спроса на кредиты уменьшает необходимость в привлечении вкладов.

По информации аналитика, на последнем заседании Банк России оставил ключевую ставку на уровне 21%.

Уточнения

Инфля́ция (с лат. inflatio «вздутие») — устойчивое повышение общего уровня цен на товары и услуги; процесс обесценивания денег.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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