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Акции Русагро взлетели: рост на 40% после начала торгов

Экономика

Торги акциями компании "Русагро" начались с роста примерно на 40%, достигнув уровня 216,34 рубля за акцию, согласно данным "Альфа-Инвестиций".

Фондовая биржа
Фото: flickr.com by Rafael Matsunaga, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Фондовая биржа

Об этом сообщает РБК. Ранее на Московской бирже велись торги расписками компании, предоставляющими право на владение иностранными акциями кипрского холдинга Ros Agro.

В начале декабря 2024 года эти торги были приостановлены из-за редомициляции. Последний торговый день в режиме Т+1 на Московской бирже выпал на 2 декабря, когда бумаги закрылись на уровне 1083,8 рублей.

Сообщалось, что акции "Русагро" будут распределены между владельцами депозитарных расписок пропорционально их доле в компании. Коэффициент распределения составляет 7,0135 акций "Русагро" на одну депозитарную расписку Ros Agro, это означает, что по итогам торгов 2 декабря одна акция "Русагро" стоила бы примерно 154,53 рубля. Теперь же стоимость акций на бирже выросла примерно на 40%.

Артём Тузов, руководитель департамента корпоративных финансов Первоуральскбанка, отметил, что акции "Русагро" в настоящее время переоцениваются в соответствии с ростом индекса Московской биржи, в то время как факторы фундаментального анализа остаются без внимания участников рынка. Акции "Русагро" обозначаются тикером RAGR и входят в первый уровень листинга Московской биржи, которая оценивает коэффициент свободного обращения акций на уровне 20% с 12 февраля.

Уточнения

«Русагро» — российская сельскохозяйственная и продовольственная компания.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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