В Финляндии Helsinki Hall переходит к новым владельцам: сделка завершена

0:52 Your browser does not support the audio element. Экономика

Сделка по продаже арены Helsinki Hall (Финляндия), принадлежавшей россиянам, успешно завершена

Фото: freepik.com is licensed under public domain Подписание договора

Об этом сообщил генеральный директор инвестиционной компании Trevian Рейма Сёдервалль. Ранее финские СМИ сообщили, что российские владельцы арены, бизнесмены Роман Ротенберг и Геннадий Тимченко, находящиеся под санкциями ЕС, заключили соглашение о продаже с Trevian.

Однако сделка требовала разрешения от ЕС и одобрения финских властей.

"Я рад сообщить вам, что продажа акций класса С арены завершена", — сказал Сёдервалль, слова которого цитирует газета Helsingin Sanomat.

Инвесторы, купившие арену, объявили, что ее открытие запланировано на апрель-май, после того как она не функционировала в течение почти трех лет, пишет РИА Новости.

Уточнения

Сде́лка — действия дееспособных граждан и юридических лиц, направленные на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей.





Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.