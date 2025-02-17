В Финляндии Helsinki Hall переходит к новым владельцам: сделка завершена

Сделка по продаже арены Helsinki Hall (Финляндия), принадлежавшей россиянам, успешно завершена
Об этом сообщил генеральный директор инвестиционной компании Trevian Рейма Сёдервалль. Ранее финские СМИ сообщили, что российские владельцы арены, бизнесмены Роман Ротенберг и Геннадий Тимченко, находящиеся под санкциями ЕС, заключили соглашение о продаже с Trevian.
Однако сделка требовала разрешения от ЕС и одобрения финских властей.
"Я рад сообщить вам, что продажа акций класса С арены завершена", — сказал Сёдервалль, слова которого цитирует газета Helsingin Sanomat.
Инвесторы, купившие арену, объявили, что ее открытие запланировано на апрель-май, после того как она не функционировала в течение почти трех лет, пишет РИА Новости.
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