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Минпромторг дал понять: иностранным брендам придется адаптироваться

1:34
Экономика

Министерство промышленности и торговли РФ подтвердило, что Россия не ставит перед собой цель поощрять возвращение иностранных брендов. Ведомство подчеркивает, что рынок адаптировался к уходу западных компаний, а российские производители успешно занимают освободившиеся ниши. Об этом сообщает ТАСС.

Пончо
Фото: commons.wikimedia.org by Jen, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Пончо

Западные компании могут вернуться, но без поддержки

Несмотря на слухи о возможном возвращении иностранных брендов, Минпромторг не собирается создавать для них специальные условия. В министерстве отмечают, что оставшиеся в стране компании продолжают работать, а потребительский рынок уже изменился.

UNIQLO и McDonald's: перспективы возвращения

Ранее Telegram-канал SHOT сообщил, что японский бренд UNIQLO рассматривает возможность выхода на российский рынок, однако официальных заявлений от компании не поступало. По данным источников, процесс возобновления работы может занять до двух лет.

Политолог Вадим Сипров также предположил, что сеть ресторанов McDonald's может вернуться в Россию к концу 2025 года. Однако эксперты считают, что компании придется заново адаптироваться к новым условиям рынка.

Будущее рынка: ставка на российских производителей

Минпромторг подчеркивает, что основное внимание сейчас уделяется развитию отечественных брендов. Российские компании продолжают расширять производство, заполняя ниши, ранее занятые зарубежными игроками.

Уточнения

Министерство промышленности и торговли Российской Федерации (Минпромторг России) — федеральный орган исполнительной власти России, осуществляющий функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере промышленного и оборонно-промышленного комплекса, а также в области развития авиационной техники, технического регулирования и обеспечения единства измерений, а также функции уполномоченного федерального органа исполнительной власти, осуществляющего государственное регулирование внешнеторговой деятельности.

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Автор Мария Гайдарова
Мария Гайдарова — корреспондент новостной службы Правда.Ру
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