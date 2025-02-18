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Конкуренция за уран обостряется — кто может остаться без ресурсов?

1:36
Экономика

Западные компании, работающие в сфере ядерной энергетики, столкнулись с угрозой нехватки урана, пишет РИА Новости. По данным Financial Times, глобальная конкуренция за этот стратегический ресурс усиливается, а крупнейший производитель урана Казахстан наращивает поставки в Россию и Китай, снижая экспорт в США и ЕС.

Добыча урана на проекте «Инкай» в Казахстане
Фото: cameco.com is licensed under Free More info
Добыча урана на проекте «Инкай» в Казахстане

Растущий спрос и изменение рынка

Спрос на ядерную энергетику продолжает расти из-за увеличения потребления электроэнергии. Развитие вычислительных центров, внедрение искусственного интеллекта и отказ от ископаемого топлива ускоряют спрос на уран. По прогнозам Всемирной ядерной ассоциации, к 2040 году глобальный спрос на уран удвоится.

Западные страны теряют контроль над рынком

Ранее США и Великобритания заявляли о планах утроить атомные мощности к 2050 году, однако нехватка урана может замедлить эти амбициозные проекты. В то же время французский концерн Orano испытывает трудности с добычей в Казахстане, так как старые месторождения истощаются, а новые переходят под контроль России и Китая.

Цены и будущее уранового рынка

Эксперты финансовой группы Berenberg предупреждают, что дефицит урана вызовет рост цен для компаний в ЕС и США. Найти альтернативные источники поставок в ближайшее время будет непросто, что может поставить под угрозу развитие атомной энергетики в западных странах.

Уточнения

Ура́н (U лат. Uranium; устар. название — ура́ний) — химический элемент 3-й группы (по устаревшей классификации — побочной подгруппы третьей группы, IIIB) седьмого периода периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева, с атомным номером 92. Относится к семейству актиноидов.
 

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Автор Мария Гайдарова
Мария Гайдарова — корреспондент новостной службы Правда.Ру
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Конкуренция за уран обостряется — кто может остаться без ресурсов?
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