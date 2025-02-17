Импорт электроники в Россию продолжает падать — проблема не только в санкциях

1:24 Your browser does not support the audio element. Экономика

По итогам 2024 года в Россию поступило меньше импортной электроники. По разным категориям, таким как смартфоны, компьютеры и комплектующие, объемы сократились до 3%. Об этом рассказал "Коммерсанту" глава департамента закупок дистрибутора 3Logic Group Максим Родионов.

Фото: Flickr by Ecole polytechnique, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Лаборатория

Причины падения поставок

Эксперты связывают снижение импорта не с санкциями, а с экономическими факторами. Среди главных причин — высокая ключевая ставка Центрального банка России и проблемы с оплатами через китайские банки. Эти ограничения серьезно замедляют поставки и делают закупки менее выгодными.

Бытовая техника и новые тренды

Снижение импорта затронуло не только электронику, но и бытовую технику. Учредитель бренда Jacky's и совладелец Shaub Lorenz Гусейн Иманов отметил, что спрос на новую технику падает, а потребители все чаще выбирают б/у устройства.

Перспективы на 2025 год

По мнению старшего партнера компании "Оптималог" Георгия Властопуло, тенденция продолжится и в 2025 году. В частности, сегмент бытовой техники может сократиться почти на треть, что приведет к финансовым проблемам у мелких дистрибьюторов и возможным банкротствам.

Уточнения

Импорт (от лат. importare - ввозить, привозить, вводить) — ввоз товаров, работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности и тому подобное на таможенную территорию государства или страны из-за границы без обязательств на обратный вывоз.





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