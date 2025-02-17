Беременным в России могут дать право бесплатного проезда: проект от Милонова уже на рассмотрении

1:16 Your browser does not support the audio element. Экономика

В России могут ввести бесплатный проезд на общественном транспорте для беременных женщин. С такой инициативой выступил депутат Госдумы Виталий Милонов, направив письмо заместителю председателя правительства Татьяне Голиковой. Об этом сообщает "Парламентская газета".

Фото: unsplash.com by Camila Cordeiro, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Беременная женщина

Опыт регионов в поддержке будущих мам

В ряде российских регионов уже действуют подобные меры. Например, в Кировской области беременные женщины имеют право на бесплатный проезд. Милонов считает, что такую практику стоит распространить на всю страну.

Почему это важно?

По мнению депутата, эта мера значительно облегчит жизнь будущих мам, уменьшит их финансовую нагрузку и создаст более комфортные условия для поездок.

"Прошу Вас оценить возможность внедрения практики наделения вставших на учет по беременности женщин по всей России правом бесплатного проезда на общественном транспорте", — говорится в его обращении.

Когда ждать решения?

Инициатива направлена на рассмотрение в правительство. Если предложение будет поддержано, беременные женщины по всей России смогут бесплатно пользоваться общественным транспортом.

Уточнения

Льгота - преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения определённым категориям граждан. Размер выплат или других привилегий зависит от вида льготы. Замена льгот доплатой называется монетизацией льгот.



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