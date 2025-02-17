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Visa и Mastercard могут вернуться в Россию — что об этом думают в Госдуме

Экономика

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что международные платежные системы Visa и Mastercard могут снова выйти на российский рынок. По его словам, компании стремятся вернуть утраченные позиции, так как потеряли крупный сегмент финансовых услуг, пишет ТАСС.

дебетовая карта Visa
Фото: Wikimedia Commons by User:Harrihealey02. This file, the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
дебетовая карта Visa

Рынок уже не тот

Однако возвращение может оказаться сложным. В России за последний год активно развивалась Национальная система платежных карт, и большинство пользователей уже адаптировались к альтернативным сервисам.

"Они потеряли большой рынок и хотят вернуться, но теперь им будет сложнее, потому что мы привыкли к новым системам", — отметил Аксаков.

Технические проблемы с картами

Ранее Центробанк России сообщил, что некоторые карты Visa и Mastercard столкнулись с техническими сбоями. Причина — истекший срок действия сертификатов безопасности. По данным регулятора, это затронуло около 1% карт, что привело к возможным отказам в работе POS-терминалов и банкоматов.

Перспективы для пользователей

Эксперты считают, что даже если Visa и Mastercard вернутся, их доля на российском рынке уже не будет прежней. Конкуренция с национальной платежной системой усиливается, а пользователи все чаще отдают предпочтение новым решениям.

Уточнения

Креди́тная ка́рта (разг. креди́тка) — банковская платёжная карта, предназначенная для совершения операций, расчёты по которым осуществляются за счёт денежных средств, предоставленных банком клиенту в пределах установленного лимита в соответствии с условиями кредитного договора (положение ЦБ РФ № 266П). Банк устанавливает лимит, исходя из платёжеспособности клиента.
 

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Автор Мария Гайдарова
Мария Гайдарова — корреспондент новостной службы Правда.Ру
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