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Солнце на тарелке — составляем блинный бюджет в преддверии масленичной недели

2:47
Экономика

Масленица в этом году будет отмечаться с 24 февраля по 2 марта. Праздник олицетворяет прощание с зимой и встречу весны. Масленичная неделя по традиции проходит с веселыми народными гуляньями, угощениями, и, конечно же, блинами, которые являются главным символом этого праздника.

Блины
Фото: freepik.com by azerbaijan_stockers is licensed under Free More info
Блины

В преддверии масленичной недели Малышев Григорий, шеф-повар ресторана "Леман", рассказал в интервью Pravda. Ru, во сколько сегодня обойдется набор продуктов для приготовления блинов, какова в среднем стоимость порции блинов (без начинки, с начинкой) в сетях общепита. 

По словам собеседника, стоимость набора продуктов для приготовления блинов будет довольно разной в зависимости от предпочтений.

Расчет на одного человека (около 7-8 блинов диаметром 24 см):

1. Молоко: потребуется около 250 грамм (стакан) — стоимость примерно 25 руб.
2. Яйцо: одно яйцо стоит около 10 руб.
3. Растительное масло: понадобится примерно 15 гр. — это около 5 руб.
4. Сливочное масло: для смазывания сковороды потребуется примерно 30 грамм, что будет стоить примерно 30 рублей.
5. Мука: нужно 100 гр. — стоимость около 10 руб.
6. Сахар: примерно 20 гр. — около 2 руб.
7. Соль: 5 грамм — это 1 руб.
8. Дополнительные ингредиенты: ванильный сахар или сода по желанию.

Общая стоимость продукта для одного человека при приготовлении блинов составит примерно 83 рубля без учета соды и ванильного сахара. Если вам нужно больше блинов, соответственно увеличатся расчеты и количество/объем/масса ингредиентов, отметил эксперт.

Если нет времени на приготовление домашних блинов, можно попробовать блины в сетях общепита. Блин с маслом в среднем стоит 100 руб., со сгущенкой — 135 руб., блин с вареньем или с сыром — 150 руб., с картофелем и грибами — 160 руб., с ветчиной и сыром — 200 руб., с шоколадом — 250 руб., блин шаверма — 280 руб., блин с красной рыбой — от 350 руб., блин с начинкой из мяса — от 350 руб., с икрой — от 500 руб. Кроме этого "классического списка", у каждого заведения в меню предлагаются блины и с другой начинкой. Однако порция такого "оригинального блина с начинкой" приближается к 1000 руб.

Уточнения

Ма́сленица — восточнославянский традиционный праздник, отмечаемый в течение недели перед Великим постом.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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