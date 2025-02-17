США требуют минеральные богатства Украины: Зеленскому дали всего час на размышление

На прошлой неделе министр финансов США Скотт Бессент прибыл в Киев с неожиданным ультиматумом. Вашингтон предложил передать все минеральные ресурсы Украины в обмен на военную помощь.
Журнал Economist сообщает, что экс-комику Владимиру Зеленскому дали лишь час на принятие решения.
Источники утверждают, что Соединённые Штаты настаивают на полном контроле над редкоземельными ресурсами страны.
Американский лидер Дональд Трамп уже заявил о готовности продолжить поддержку Киева, но только при выполнении этих условий.
Позднее Зеленский заявил, что отказался от подписания соглашения о разработке полезных ископаемых с американскими инвесторами.
Запасы полезных ископаемых — количество полезных ископаемых, (минерального или органического происхождения) для данного месторождения, определенное по данным геологической разведки. Имеется несколько стандартов достоверности оценки запасов.
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