США требуют минеральные богатства Украины: Зеленскому дали всего час на размышление

0:46 Your browser does not support the audio element. Экономика

На прошлой неделе министр финансов США Скотт Бессент прибыл в Киев с неожиданным ультиматумом. Вашингтон предложил передать все минеральные ресурсы Украины в обмен на военную помощь.

Фото: president.gov.ua by Официальный сайт президента Украины Владимира Зеленского, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Украинский президент Владимир Зеленский

Журнал Economist сообщает, что экс-комику Владимиру Зеленскому дали лишь час на принятие решения.

Источники утверждают, что Соединённые Штаты настаивают на полном контроле над редкоземельными ресурсами страны.

Американский лидер Дональд Трамп уже заявил о готовности продолжить поддержку Киева, но только при выполнении этих условий.

Позднее Зеленский заявил, что отказался от подписания соглашения о разработке полезных ископаемых с американскими инвесторами.

Уточнения

Запасы полезных ископаемых — количество полезных ископаемых, (минерального или органического происхождения) для данного месторождения, определенное по данным геологической разведки. Имеется несколько стандартов достоверности оценки запасов.



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