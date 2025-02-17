Простить или нет: в Госдуме задумались, пускать ли ушедшие бренды обратно

0:59 Your browser does not support the audio element. Экономика

Депутат Госдумы Светлана Журова прокомментировала тенденцию на возвращение иностранных брендов в Россию. Она считает, что нужно установить определённые условия для них. Об этом пишет издание "Газета.Ru".

Фото: freepik.com by ijeab, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Женщина делает покупки в интернет-магазине

По мнению спикера Государственной думы, зарубежные бренды никто из России не гнал. Они сами приняли такое решение, опасаясь санкций. Теперь многие хотят и будут возвращаться.

"У наших властей возникает вопрос — простить или не простить?", — подметила Журова.

Она считает, что для начала нужно ввести дополнительные налоги. Также она предлагает подумать над тем, чтобы не нанести урон отечественным производителям. За прошедшие годы российский рынок сильно пополнился своими компаниями.

Журова призывает диктовать свои условия и помнить, кому в первую очередь нужно возвращение той или иной компании — России или самой компании.

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