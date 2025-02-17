Иностранные компании начинают массово возвращаться в Россию

Маркетинговая платформа Kokoc Group обнаружила тенденцию на возвращение иностранных компаний в Россию. Об этом пишет издание "Известия".

Фото: https://www.freepik.com Девушка в магазине одежды

Аналитики провели исследование, результаты которого гласят, что в 2025 году ожидается возобновление бизнеса в России со стороны 350 зарубежных брендов. По мнению руководителя по стратегическому развитию Kokoc Group Романа Казыханова, маркетинговые расходы на территории страны могут значительно вырасти.

Он отметил, что ушедшие бренды во время своего присутствия на российском рынке задавали тон и были лидерами по всем параметрам. После их ухода маркетинговый рынок обрушился вдвое.

Также Казыханов указал, что пока зарубежных компаний не было в российском поле, покупатели нашли себе альтернативы среди отечественных поставщиков. Особенно это касается товаров повседневного пользования. Именно поэтому процесс возращения и интеграции брендов может затянуться.