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Удар по рынку труда: безработица в России снова вырастет

1:17
Экономика

В текущем году безработица в России вырастет с 2,3% до 2,6%. Это станет первым увеличением показателя с пандемийного 2020 года, когда уровень безработицы подскочил до 5,9%.

Сидячая работа
Фото: Pexels by Andrea Piacquadio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Сидячая работа

По прогнозам аналитиков, опрошенных Центральным банком РФ, к 2027 году уровень безработицы в стране может достичь 2,9%.

Уровень безработицы достиг своего "дна" в прошлом году. Как заявила руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ "Финам" Ольга Беленькая, в будущем ожидается охлаждение рынка труда на фоне замедления экономики, что будет способствовать оптимизации бизнеса из-за высокой ключевой ставки и увеличения налогов.

Беленькая добавила, что уменьшение числа вакансий и сообщения о сокращениях в крупных компаниях указывают на возможный рост безработицы, пишут "Известия".

Профессор Финансового университета Юлия Долженкова отметила, что безработица будет расти медленно, главным образом из-за цифровизации и автоматизации, особенно в торговле, переходящей в онлайн-формат.

Уточнения

Безрабо́тица — наличие в стране людей, составляющих часть экономически активного населения, которые способны и желают трудиться, но не могут найти работу.

Центра́льный банк Росси́йской Федера́ции (Банк Росси́и, ЦБ РФ, Центробанк РФ) — особый публично-правовой институт России, главный банк (первого уровня). 

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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