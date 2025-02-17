Прибалтика добилась своего: цены на электричество выросли на 50%

0:51 Your browser does not support the audio element. Экономика

Цены на электричество для жителей Литвы, Латвии и Эстонии выросли на 50% за месяц после отключения этих стран от российской энергетической системы БРЭЛЛ.

Фото: Wikipedia by Leon Brooks, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Лампочка на потолке

На энергетической бирже стоимость электроэнергии уже увеличилась более чем на 300% и продолжает расти, сообщает Mash.

8 февраля страны Прибалтики разорвали связь с энергосистемой России, и уже 12 февраля цена на электричество на бирже возросла в три раза.

В январе один мегаватт-час стоил €146, а теперь его стоимость составляет €483. В ответ на рост цен местные жители начали массово скупать свечи, генераторы, одеяла и тёплые вещи, опасаясь дальнейшего подорожания.

Уточнения

Электри́чество (от лат. electricus, далее из др.-греч. ἤλεκτρον) — совокупность явлений, обусловленных существованием, взаимодействием и движением электрических зарядов.



Приба́лтика (латыш. Baltija, лит. Baltijos šalys, исторически также лит. Pabaltijys, эст. Baltimaad) — регион в Северной Европе, включающий современные Литву, Латвию, Эстонию [в совокупности называемые страны Балтии, балтийские страны или прибалтийские страны (государства)], а также Калининградскую область России (часть бывшей Восточной Пруссии).



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