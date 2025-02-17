Разлад в отношениях: Евросоюз хочет запретить импорт продуктов из США

Евросоюз рассматривает возможность запрета на импорт продуктов, произведенных "по другим стандартам", в ответ на политику президента США Дональда Трампа.
Как сообщает Financial Times, ЕС намерен защитить своих фермеров от торговых решений США.
По данным источников, первым в чёрный список могут попасть американские соевые бобы, выращиваемые с использованием запрещённых в ЕС пестицидов. Еврокомиссия также планирует ужесточить требования по защите животных, что повысит расходы фермеров.
Еврокомиссар Оливер Вархейи отметил, что из разных уголков ЕС поступают четкие требования, чтобы запрет распространялся и на продукцию из-за рубежа.
Европе́йский сою́з (Евросою́з, ЕС) — экономическое и политическое объединение 27 европейских государств.
Соединённые Шта́ты Аме́рики (англ. The United States of America, сокращённо — США (англ. USA, U.S.A.), или Соединённые Шта́ты (англ. The United States, US или U.S.), в просторечии — Аме́рика) — государство в Северной Америке площадью в 9,8 млн км² (3-е место в мире).
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