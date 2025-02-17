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Губернатор Балицкий: Запорожье не будет халявщиком

1:09
Экономика

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что доля федеральных дотаций в бюджете региона планируется снизить до 25% к 2026 году.

запорожская аэс
Фото: commons.wikimedia.org by Ralf1969, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
запорожская аэс

Это будет достигнуто за счет привлечения частных инвестиций, развития промышленности и сельского хозяйства, передает ТАСС.

Сейчас область получает дотации в размере 30-50%, но в ближайшие года губернатор намерен уменьшить эту цифру до 25%. К 2030 году планируется достичь полной самоокупаемости региона и вернуть в казну России средства, вложенные в строительство дорог, инфраструктуры, школ и больниц.

Балицкий подчеркнул, что Запорожская область способна зарабатывать самостоятельно, но для этого необходимо развивать перерабатывающие комплексы в промышленности и сельском хозяйстве.

Он отметил, что область не хочет быть "халявщиком" и имеет потенциал для создания перерабатывающих заводов, таких как агломерационные фабрики и электрометаллургические заводы.

Уточнения

Дота́ция (от лат. dotatio — дар, пожертвование): денежные средства, выделяемые из государственного и местных бюджетов для оказания финансовой поддержки убыточным предприятиям, у которых денежная выручка от продажи производимого продукта меньше издержек на производство и продажу данного продукта, нижестоящим бюджетам для покрытия разрыва между их доходами и расходами.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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